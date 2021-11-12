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震撼 台積電前老將蔣尚義突請辭中芯副董事長

記者簡永祥、戴瑞芬／綜合報導
中芯公告，副董事長蔣尚義(左圖)請辭公司所有職務，原執行董事梁孟松(右圖)不再擔任執董職務，並退出董事名單，但仍繼續擔任聯合首席執行官。（翻攝自中芯官網）
中芯公告，副董事長蔣尚義(左圖)請辭公司所有職務，原執行董事梁孟松(右圖)不再擔任執董職務，並退出董事名單，但仍繼續擔任聯合首席執行官。（翻攝自中芯官網）

中國最大晶圓代工廠中芯國際11日公告兩項重大人事異動案，均為即日起生效，其一為副董事長蔣尚義請辭公司所有職務，另一為原執行董事梁孟松不再擔任執董職務，並退出董事名單，但仍繼續擔任中芯聯合首席執行官。

這兩大人事案中，以台積電前研發老將、人稱「蔣爸」的蔣尚義請辭最受關注。蔣成為美中科技戰後，第一位離開中國大陸指標半導體廠的台系重量級人物。中芯公告，蔣尚義同步請辭執行董事及董事會戰略委員會成員職務。

先前傳出梁孟松與蔣尚義有「瑜亮情結」，這次蔣尚義離職與梁孟松不續任董事時機太過巧合，中芯公告特別強調，兩人確認與董事會並無意見分歧，亦無其他與辭任副董事長及執行董事職務有關事宜。

中芯在去年12月15日回聘老將蔣尚義擔任副董；三天後18日技術核心梁孟松提出離職；不過半個月後梁孟松被成功挽留。

摩爾芯聞報導，據內部消息透露，蔣尚義是因希望有更多時間陪伴家人，所以辭任中芯所有職務。梁孟松則為了專注履行作為聯合首席執行官的職責，所以辭任執行董事，但將繼續擔任聯合首席執行官。

由於蔣尚義與荷商艾司摩爾（ASML）熟識，外傳中芯原本想借重蔣取得關鍵微影設備，協助中芯發展先進製程。但是在美國強力封殺下，中芯遲遲難以取得相關設備。

外界解讀，蔣去職意味中芯先進製程遭遇瓶頸，向前推進難度恐怕更高。

除蔣尚義外，近期台灣半導體大咖赴大陸發展的還有「台灣DRAM教父」、前華亞科董事長高啟全，他在2015年加盟中國紫光集團，但去年宣布與紫光集團的五年合約期滿退休

不過業界人士說，兩人性質不同，高啟全是約滿退休，且轉而投資湖北再生晶圓廠晶鑫半導體，梁則在中芯任職不到一年，處境較耐人尋味。

半導體業界人士透露，蔣尚義到中芯擔任副董事長，僅不到一年時間，當初上任時曾引發中芯共同執行長梁孟松因未被事先告知憤而請辭，在中芯董事長周子學極力挽留下，蔣打消辭意。

不過，周子學今年9月以身體不適為由，閃辭中芯董事長，改由具財務背景的高永崗代理董事長，外界認為是中芯內鬥，引發高層人事異動；業界當時認為，周子學擅長協調整合資源，擔心周去職後，中芯內部恐再無法和諧。

中國 台灣 退休

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