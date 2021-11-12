鴻海、和碩北美電動車最新布局 拍板

台灣代工雙雄鴻海 、和碩11日拍板北美電動車 最新布局，鴻海完成2.3億美元（約新台幣64.4億元）美國俄亥俄州 工廠購買案，並已拿下至少兩家客戶訂單；和碩宣布北美投資計畫，第一階段斥資1.64億美元擴廠，未來還有第二階段投資，服務特斯拉等三大客戶。

鴻海11日宣布，與美國商用電動輕型卡車供應商Lordstown Motors簽署2.3億美元俄亥俄州廠購買協議，雙方同意在2022年4月30日前，針對Lordstown的Endurance電動皮卡車款簽署一份代工製造協議。鴻海並規畫，會在該工廠生產另一美國合作夥伴Fisker的平價車款。

雙方也將規畫簽署一份合資協議，以MIH開放平台為基礎，設計開發以全球市場為目標的商用電動車。Lordstown和鴻海分別有在北美及國際市場銷售新電動車的權利。

鴻海董事長劉揚偉表示，此次合作象徵鴻海與Lordstown Motors未來將能整合雙方資源優勢，把俄亥俄州發展成為鴻海在北美洲最重要的電動車製造和研發樞紐。鴻海會注入過往在資通訊產業的軟硬體能力，結合在地夥伴的豐富汽車產業經驗，一定能為客戶提供更即時、更高效的電動車。

Lordstown Motors執行長Daniel Ninivaggi表示，期待雙方進入實質合作，本次交易為該公司提供一個更好的機會完成Lordstown的最初使命，在這個服務不完備的商用市場，能以更靈活的商業模式滿足日益增長的電動車需求。

和碩則於11日法說會中宣布外界期盼已久的北美電動車設廠計畫。據了解，本次擴廠地點並非先前盛傳的美國德州El Paso，而是和碩既有的墨西哥廠房。

和碩總經理暨執行長廖賜政指出，車用電子是公司未來重要項目，除了在大陸、台灣繼續增加產能，為了北美客戶需求，因此決定擴產，目前在原有廠房地區外，還留有第二階段擴廠土地，未來還會加碼，以充分滿足客戶需求。

和碩近年拿下電動車龍頭特斯拉大單，外界認為北美設廠就是為了服務特斯拉。惟廖賜政表示，其實和碩在北美有三個客戶，而非單一廠商。和碩預計，北美工廠今年內就有營收貢獻。