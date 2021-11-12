習近平APEC宣示 中國農業、製造業全方位開放

中國國家主席習近平11日在亞太經合組織工商領導人峰會上表示，中國將堅定不移推進改革開放。（新華社）

中國 國家主席習近平 11日在亞太經合組織（APEC）工商領導人峰會上發表演說時宣示，中國將堅定不移推進改革開放，中國已批准「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP），並申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。

中國將在履約和談判進程中繼續壓減外資准入負面清單，推動農業和製造業全方位開放，加大服務業開放力度，依法給予內外資企業同等待遇。

新華社報導，習近平表示，新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，世界經濟復甦艱難曲折。但無論世界形勢如何演變，亞太經濟韌性好、動力強的優勢不會改變，各方要敞開胸懷，積極主動擴大開放，推進貿易和投資 自由化、便利化，維護產業鏈、供應鏈穩定順暢，促進資源要素有序流動，推動經濟復甦，實現聯動發展。

他並意有所指地說，「以意識形態劃線、搞地緣政治小圈子，終究是沒有前途的。亞太地區不能也不應該回到冷戰時期的對立和割裂狀態」。

習近平在演說中還特別說明過去一段時間中國採取的各種反壟斷作為。他表示，最近一段時間，中國有關部門正完善落實反壟斷法規，加強對國內部分行業監管。

這既是推動中國市場經濟健康發展的需要，也是世界各國慣常做法。

他強調，中國將毫不動搖鞏固和發展公有制經濟，毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展，平等對待各類市場主體，打造統一開放、競爭有序的市場體系，不斷夯實中國經濟長遠發展根基，並為亞太及全球工商界來華投資興業提供更好保障。

習近平提到，去年他提出「碳達峰」目標及「碳中和」願景以來，中國已制定「2030年前碳達峰行動方案」，加速構建「1+N」政策體系。

習近平說，「1」是中國實現碳達峰、碳中和的指導思想和頂層設計，「N」是重點領域和行業實施方案，包括：能源綠色轉型行動、工業領域碳達峰行動、交通運輸綠色低碳行動、循環經濟降碳行動等，中國將統籌低碳轉型和民生需要，處理好發展同減排關係，如期實現碳達峰、碳中和目標。

習近平指出，中國減排行動是一場深刻的經濟社會變革，同時也將帶動規模龐大的投資，創造巨大市場機遇和合作空間，歡迎亞太工商界積極參與，共創綠色發展未來。