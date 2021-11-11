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特斯拉上海工廠 拚100%本土化

特派記者林宸誼／上海報導
觀眾沿著特斯拉展台設計走一圈，就如同參觀了特斯拉上海超級工廠。（特派記者林宸誼／攝影）
觀眾沿著特斯拉展台設計走一圈，就如同參觀了特斯拉上海超級工廠。（特派記者林宸誼／攝影）

電動車巨頭特斯拉，把上海超級工廠「搬」進第四屆進博會，特斯拉全球副總裁陶琳表示，希望在不久的將來，不僅中國製造的（特斯拉）車型可以達到近100%的當地語系化（本土化）生產率，或許還可以見證完全由中國團隊獨立設計並生產製造的特斯拉車型，行駛在中國公路上。

電動車巨頭特斯拉，把上海超級工廠「搬」進第四屆進博會。（特派記者林宸誼／攝影）
電動車巨頭特斯拉，把上海超級工廠「搬」進第四屆進博會。（特派記者林宸誼／攝影）

實際登錄特斯拉中國官網，Model Y標準續航版預計交車日期，從先前的6至10周延長到10至14周，此外Model 3 標續版交車時間沒有調整。

特斯拉中國官網今年7月上線了Model Y標準續航版，售價人民幣27.6萬元，續航里程達到525公里。

特斯拉中國還提供雙電機全輪驅動版Model Y，包長續航版和 Performance 高性能版，售價分別為人民幣34.8萬元和38.8萬元。

特斯拉正準備向中國境內其他品牌電動車，開放特斯拉超級充電樁，項目目前還在進行技術評估。

陶琳表示，自2014年至今，特斯拉已開放超過300項專利，未來還將持續開放更多專利技術，持續助力大陸本土新能源產業、智慧交通、智慧城市以及人工智慧等發展。

觀眾沿著特斯拉展台設計走一圈，就如同參觀了特斯拉上海超級工廠，結合生產線實景影片和看板等，特斯拉首次展示白車身、衝壓件、電池、電機等實物展示。

特斯拉首次在第四屆進博會展示白車身。（特派記者林宸誼／攝影）
特斯拉首次在第四屆進博會展示白車身。（特派記者林宸誼／攝影）

包括上海超級工廠壓鑄、衝壓、焊裝、塗裝、總裝、電機、電池等車間生產製造流程，讓觀眾可以看到一輛車背後的製造過程。

今年進博會汽車展區規畫展覽面積3萬平方公尺，以智慧引領未來為主題，分為自動駕駛、智慧網聯、汽車晶片、汽車新能源四大板塊。

今年共有15家整車企業參展進博會，除了特斯拉之外，參展車企均為傳統車企，包括福斯、通用、賓士、BMW、豐田、現代等，展示各家車企智慧化、電動化的最新成果。

特斯拉 中國 汽車

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