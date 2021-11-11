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iPhone 13新機效應失靈 台積10月營收減逾1成

記者尹慧中／綜合報導
台積電10月合併營收約1345.3億台幣，下探近三個月低點，並較9月歷史高點下滑11.9%。（路透資料照片）
台積電10月合併營收約1345.3億台幣，下探近三個月低點，並較9月歷史高點下滑11.9%。（路透資料照片）

台積電10日公布10月合併營收約1345.3億台幣（約48.4億美元），下探近三個月低點，並較9月歷史高點下滑11.9%，雖然仍是歷年同期最佳，並較去年同期成長12.8%，但月減幅度是本土晶圓代工廠與蘋概指標股當中最大，引發市場關注。

台積電昨天普通股強拉尾盤，終場由黑翻紅，上漲1元、收當日最高價612元台幣，外資買超2194張，連四買。周三ADR早盤跌逾1%。

在台積電之前，蘋概三王當中，大立光、鴻海都已公告10月營收，其中大立光月增約0.2%，鴻海則月減近6%；另一蘋概指標廠和碩則月減逾7%，蘋果營收占比最高的玉晶光則月減近11.6%。

台灣蘋概股10月營收普遍黯淡，透露iPhone 13新機效應失靈、相關協力廠旺季不旺的訊息，業界研判可能與蘋果受限長短料，對其他供應相對充裕的零件拉貨動能同步趨緩有關。

蘋果執行長庫克之前示警，受缺料影響，對蘋果上個季度營收影響估計高達60億美元，預期本季缺料狀況仍將延續。他並透露，缺貨的晶片並非高階製程生產，而是相對成熟製程的晶片。

若以本土晶圓代工廠來看，聯電10月營收持續創高，月增逾2%，世界則月減9.7%，就月增減態勢來看，也比台積電好。台積電昨日並未針對單月營收評論。

業界推測，台積電10月營收下滑因素還包含新台幣匯率變動、非蘋手機晶片短期季節庫存修正，以及客戶拉貨集中9月導致基期墊高。另外，由於電子業長短料問題，使得終端客戶拉貨較為不積極，也是可能的原因。

台積電前十月合併營收約1兆2837.6億台幣，較去年同期增加17%。由於台積電第四季財務預測並未改變，法人認為，按照相關指標，11月與12月營收都有望較10月回升。

台積電先前預估，本季合併營收約154億美元至157億美元，換算季增幅度約3.5%至5.5%，有望再挑戰創高。若以28元台幣兌1美元換算，台積電本季合併營收介於4312億台幣至4396億台幣，以10月合併營收實績換算，達本季財測高標30.6%、低標達成率則約31.2%。在上述基礎，法人預期，台積電11月及12月平均單月營收約將回升至1483億台幣至1525億台幣，均標則約1504億台幣。

台積電近期回應美國商務部的公眾意見，對照先前今年第四季所設定目標，再次保證今年第四季營收的目標仍可望達陣，並將介於平均值。

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