兩岸企業家峰會 12月6日南京登場

台海緊張局勢升溫，兩岸四大制度化交流平台，目前唯一不斷流的兩岸企業家峰會，將無畏風雨登場。2021年峰會輪由陸方主辦，並正式敲定12月6日至8日在兩岸企業家峰會永久會址南京揚子江國際會議中心舉行。

除兩岸企業家峰會，兩岸四大制度化交流平台還有兩岸經貿文化論壇（國共論壇）、兩會（海基、海協）協商、海峽論壇，但溝通管道都已中斷或延期。兩岸企業家峰會成為僅存最有影響力的兩岸經貿合作、企業家交流平台。

南京市台辦10日召開兩岸企業家紫金山峰會籌備工作 動員會表示，相關籌備工作正在有序推進中，強調兩岸企業合作、民間交流不會中斷。

兩岸企業家峰會台灣 方面表示，今年換屆後新任的理事長劉兆玄、和兩位副理事長陳瑞隆、郭台銘都將以視訊方式出席年會，由於新冠疫情 影響，經徵詢各產業合作推動小組召集人和峰會會員之意見後，決定不組團或派員前往南京出席各項論壇和活動，而改採視訊在台北與陸方連線。

台方傾向延續去年方式， 由理事長、副理事長預錄視訊致詞，在開幕式中播放。預計在台北會場將有上百人出席峰會年會，各分論壇活動則採取視頻連線、線上線下結合之方式進行會議交流。

據了解，去年兩岸企業家峰會年會輪由台方主辦，雙方在台北和廈門分設主會場，而理事長蕭萬長抱恙無法出席，委由副理事長邱正雄代為宣讀致詞；陸方則是宣讀大陸政協汪洋主席賀信，國台辦主任劉結一則出席開幕致詞。

兩岸企業家峰會台灣方面表示，疫情影響，今年峰會年會活動雖然安排三天，實質上僅12月7日一天座談，上午開幕、專題演講和分組座談後，下午就閉幕，不同於往年會在論壇最後一天總結成果，安排大規模合作協議簽署和投資意向簽約，今年則未有推進重大合作案，而是各自產業項目交流。