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中國擴徵環保稅 三行業首當其衝

記者陳政錄／綜合報導

中國研究適時將「揮發性有機物」，納入環境保護稅徵收範圍。專家分析，煤化工、石油化工、燃料塗料製造行業等首當其衝，需要加快轉型升級和清潔化改造的腳步。

中國國務院日前發布「關於深入打好汙染防治攻堅戰意見」，提出要完善揮發性有機物監測技術和排放量計算方法，在相關條件成熟後，研究適時將揮發性有機物納入環境保護稅徵收範圍。

所謂「揮發性有機物」，泛指在一大氣壓下，沸點在50℃到250℃的有機化合物之空氣汙染物總稱；按中國官方文件定義，主要包括非甲烷總烴（烷烴、烯烴、炔烴、芳香烴）、含氧有機化合物（醛、酮、醇、醚等）、鹵代烴、含氮化合物、含硫化合物等。

「第一財經」報導引述中國中央財經大學財政稅務學院院長白彥鋒分析，揮發性有機物對大氣環境中臭氧、PM2.5的生成有著重要影響，石化、化工、工業塗裝、包裝印刷、油品儲運銷等行業，是中國揮發性有機物的重點排放源。

白彥鋒表示，由於揮發性有機物的主要來源是煤化工、石油化工、燃料塗料製造行業等，中國啟動這項改革進程，有助於推動這些行業轉型升級和清潔化改造、助力其高質量發展。

中國國務院意見也提出，到2025年，揮發性有機物、氮氧化物排放總量比2020年分別下降10%以上，臭氧濃度增長趨勢要得到有效遏制，並實現細顆粒物和臭氧協同控制。

中國 國務院 石油

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