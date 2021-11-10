我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新州36歲華母殺死兒女 7歲女、10月大幼子陳屍車內

芝加哥大學24歲亞裔生 於校園遭搶劫槍殺

華為捐歐拉作業系統原始碼 加速建設數位基礎設施

記者林宸誼／綜合報導

華為常務董事、ICT基礎設施業務管理委員會主任汪濤9日表示，華為將面向企業端市場的歐拉開源作業系統原始碼、品牌商標、社區基礎設施等相關資產，捐贈給開放原子開源基金會，希望以更快的速度建設更強大的數位基礎設施。

這是華為繼日前捐出鴻蒙系統原始碼給開放原子開源基金會後，再次捐贈用於伺服器的歐拉原始碼。該基金會是由阿里、百度、華為、浪潮、360、騰訊、招商銀行等多家龍頭科技企業聯合發起的非營利性獨立法人機構，服務範圍包括開源軟體、開源硬體、開源晶片及開源內容等業務，是中國在開源領域的首個基金會。

華爾街見聞報報導，華為副總裁、計算產品線總裁鄧泰華承諾，歐拉捐贈之後，華為仍將從技術創新、生態構建、商業推廣、開源建設、人才發展五個方面持續投入和推動歐拉發展。

根據開放原子開源基金會，歐拉系統（OpenEuler）已從伺服器作業系統，升級為數位基礎設施的作業系統，支持IT（Information Technology）、CT（Communication Technology）、OT（Operational Technology）等數位基礎設施全場景，覆蓋伺服器、雲端、邊緣計算及嵌入式等四大應用場景。

第一財經日報報導，歐拉在華為內部被定義為「鑄魂工程」的關鍵一步，從發展歷史來看，歐拉的前身是華為的伺服器作業系統歐拉作業系統（EulerOS），在內部研發已久，開源後命名為OpenEuler。

過去，歐拉更多的是服務華為的計算系統鯤鵬，但開源之後，這一系統被定位為「外部皆可參與」的數位基建作業系統，換言之該技術不僅可以支持鯤鵬，還可以支持x86，甚至支持邊緣計算和雲基礎設施。

華為輪值董事長徐直軍，在今年9月解釋歐拉定位，「內部有一個鑄魂工程，就是透過歐拉和鴻蒙，打造覆蓋所有場景作業系統，而且全部開源，只要產業界積極支持，鑄魂工程就能真正實現目標，把缺芯少魂的『少』字去掉，就是有魂了。」

華為 百度 雲端

上一則

Fed警告：中國房市危機恐外溢美國 專家：機率不高

下一則

千禧世代努力拚生子 美商銀：嬰兒潮將至 造福零售商

延伸閱讀

影╱洛縣階進基金會為300孩童種疫苗 現場趣事多

影╱洛縣階進基金會為300孩童種疫苗 現場趣事多
華為註冊「姚安娜」商標獲准 網友不滿獨漏孟晚舟

華為註冊「姚安娜」商標獲准 網友不滿獨漏孟晚舟
華為成立5大軍團突圍 任正非：和平是打出來的

華為成立5大軍團突圍 任正非：和平是打出來的
任正非：和平是打出來的 華為五大軍團宣告成軍

任正非：和平是打出來的 華為五大軍團宣告成軍

熱門新聞

「女股神」伍德（圖）執掌的方舟投資管理公司3日大舉買進Zillow。（路透）

「女股神」加碼隔天反手賣 狂拋390萬股這間公司股票

2021-11-04 03:45
微軟創辦人比爾蓋茲上周在COP26氣候峰會中表示「主導市場超過一世紀的石油巨頭可能會陷入困境，並預言30年後相關企業將陸續倒閉」。(路透)

比爾蓋茲點名：這些巨頭公司30年後「股價會垮」

2021-11-07 22:47
波羅的海乾散貨運價指數（BDI）過去一個月跌跌不休，重摔至三個月低點，主要受中國需求持續下滑拖累。路透

BDI連12黑 摔至三個月低谷 中國需求放緩拖累

2021-11-06 12:18
電動皮卡新創Rivian於5日調高發行價格區間，從每股57至62美元拉高到72至74美元，估值也因此增加到最高700億美元。 路透

這家電動皮卡新創零營收零獲利 估值直逼福特

2021-11-06 14:55
洛杉磯和長灘港對每個滯留貨櫃開罰每日100美元，已初見成效。（路透）

洛杉磯港開罰「滯留貨櫃」是不得已手段 已開始見效

2021-11-03 02:47
特斯拉執行長馬斯克6日在推特上做意見調查，問他的6250萬名粉絲，是否支持他賣掉他持有的特斯拉股票的10%。(路透)

「該賣10%特斯拉股票嗎」馬斯克叫網友幫他做決定

2021-11-06 21:25

超人氣

更多 >
影／女友幾乎貼到他身上 貝佐斯貼照「警告」李奧納多

影／女友幾乎貼到他身上 貝佐斯貼照「警告」李奧納多
新州36歲華母涉殺一雙兒女 7歲女兒、10月大幼子陳屍車內

新州36歲華母涉殺一雙兒女 7歲女兒、10月大幼子陳屍車內
芝加哥大學24歲亞裔生 於校園遭搶劫槍殺

芝加哥大學24歲亞裔生 於校園遭搶劫槍殺
加州夫婦見兒「深膚色」一查試管植錯胚胎 崩潰打官司

加州夫婦見兒「深膚色」一查試管植錯胚胎 崩潰打官司
美參眾議員搭軍機訪台 台外交部：行程AIT安排

美參眾議員搭軍機訪台 台外交部：行程AIT安排