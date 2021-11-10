華為捐歐拉作業系統原始碼 加速建設數位基礎設施

華為 常務董事、ICT基礎設施業務管理委員會主任汪濤9日表示，華為將面向企業端市場的歐拉開源作業系統原始碼、品牌商標、社區基礎設施等相關資產，捐贈給開放原子開源基金會，希望以更快的速度建設更強大的數位基礎設施。

這是華為繼日前捐出鴻蒙系統原始碼給開放原子開源基金會後，再次捐贈用於伺服器的歐拉原始碼。該基金會是由阿里、百度 、華為、浪潮、360、騰訊、招商銀行等多家龍頭科技企業聯合發起的非營利性獨立法人機構，服務範圍包括開源軟體、開源硬體、開源晶片及開源內容等業務，是中國在開源領域的首個基金會。

華爾街見聞報報導，華為副總裁、計算產品線總裁鄧泰華承諾，歐拉捐贈之後，華為仍將從技術創新、生態構建、商業推廣、開源建設、人才發展五個方面持續投入和推動歐拉發展。

根據開放原子開源基金會，歐拉系統（OpenEuler）已從伺服器作業系統，升級為數位基礎設施的作業系統，支持IT（Information Technology）、CT（Communication Technology）、OT（Operational Technology）等數位基礎設施全場景，覆蓋伺服器、雲端 、邊緣計算及嵌入式等四大應用場景。

第一財經日報報導，歐拉在華為內部被定義為「鑄魂工程」的關鍵一步，從發展歷史來看，歐拉的前身是華為的伺服器作業系統歐拉作業系統（EulerOS），在內部研發已久，開源後命名為OpenEuler。

過去，歐拉更多的是服務華為的計算系統鯤鵬，但開源之後，這一系統被定位為「外部皆可參與」的數位基建作業系統，換言之該技術不僅可以支持鯤鵬，還可以支持x86，甚至支持邊緣計算和雲基礎設施。

華為輪值董事長徐直軍，在今年9月解釋歐拉定位，「內部有一個鑄魂工程，就是透過歐拉和鴻蒙，打造覆蓋所有場景作業系統，而且全部開源，只要產業界積極支持，鑄魂工程就能真正實現目標，把缺芯少魂的『少』字去掉，就是有魂了。」