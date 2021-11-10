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逾千萬美元買教訓 比亞迪法國工廠關門

記者戴瑞芬／綜合報導
比亞迪2018年從米其林接手的法國電動巴士組裝廠，關門大吉。圖為中國比亞迪電動汽車裝配現場。（本報資料照片）
比亞迪2018年從米其林接手的法國電動巴士組裝廠，關門大吉。圖為中國比亞迪電動汽車裝配現場。（本報資料照片）

代工叫陣鴻海、造車不輸寧德時代的比亞迪，宣布法國工廠關門大吉，令人震驚的是，這是比亞迪2018年從米其林接手的電動巴士組裝廠，被視為是進軍歐洲電動車市場的灘頭堡，如今證實鎩羽而歸。

網易新聞引述法媒Bus&CarConnexion報導，比亞迪關閉位於巴黎北面的Allonne的電動巴士組裝廠房。比亞迪法國公關經理AuréliePlaisant表示「比亞迪法國將繼續以SAS(Sociétéparactionssimplifiée，類似有限公司)的形式開發市場，但生產基地將關閉。因訂單數目達不到標準。」

比亞迪法國工廠投資額達1000萬歐元（約1166萬美元），總面積近8萬平方公尺，每年可組裝多達200輛車輛。

但從開始到現在建廠投產近4年，「只有大約30輛電動汽車離開倉庫，沒有達到預期的市場。」員工透露，工廠甚至已經停擺幾個月。「近一年半的時間，我們幾乎什麼都沒做，我們被要求照顧公司周圍的綠地，我們在剪樹枝，我們在修剪草坪。」原本工廠需要組裝的電動客車，「最近車來了，已經在中國造好了，我們只是把品牌的標誌放在上面。」

網易新聞報導，比亞迪法國工廠投資沒有換來起碼公平的訂單機會，連「投資換訂單」都不如，1000萬歐元買來個教訓，交了個學費。

報導還指，比亞迪法國工廠關閉生產基地後，到年底將裁員10人。

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