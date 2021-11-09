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今年全球投資人增持中國股債1200億美元

編譯林聰毅／綜合外電
英國金融時報報導，儘管金融市場最近波動以及北京的監管取締行動，但外國投資人仍在中國市場追逐報酬率，今年全球投資人持有的中國股票和債券增加約1,200億美元。新華社
英國金融時報報導，儘管金融市場最近波動以及北京的監管取締行動，但外國投資人仍在中國市場追逐報酬率，今年全球投資人持有的中國股票和債券增加約1,200億美元。新華社

儘管金融市場最近波動加上北京的監管取締行動，但外國投資人仍在中國市場追逐報酬率，今年全球投資人持有的中國股票和債券增加約1,200億美元。

根據英國金融時報計算，截至今年9月底，國際投資人持有人民幣7.5兆元（合1.1兆美元）的中國股票和固定收益證券，較2020年底增約人民幣7,600億元。

這項數字凸顯投資人直接進軍中國市場，而非透過在紐約和香港等全球金融中心上市的金融工具。一些分析師和投資人擔心，已開發市場的強勁報酬率可能難以為繼，促使他們在其他地方尋求機會。

在海外上市的中企經歷了動盪的一年，加上一連串的監管取締措施重創了投資人對從科技到教育等產業的信心。與此同時，房地產開發商恆大的流動性危機，促使投資人拋售中企發行、在國際交易的高收益美元債券。但為了追求更大的多元化和更高的報酬率，全球資金與中國國內金融日益緊密相連。

長期以來投資人一直重度依賴在紐約和香港上市的公司（如阿里巴巴和騰訊），以增對中國企業的曝險，部分原因是海外市場提供了較為確定的監管措施。

香港一家大型全球資產管理公司的基金經理人說，現在監管作法正好相反，投資人正在滬深兩股市上市的所謂A股尋找有意思的題材。

法國興業銀行大中華區經濟學家Michelle Lam表示，富時羅素去年決定將中國政府債券納入其世界政府債券指數，支持了中國債券市場的買氣。她並表示，儘管近期經濟中斷，但人民幣的韌性「增強了人們購買人民幣資產的信心」。

投資 中國 債券

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