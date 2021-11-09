新房銷售不佳 中國房企世茂擬售資產救急

今年中國房地產 市場處在風聲鶴唳之中。繼恆大、花樣年之後，世茂集團也傳出財務危機。雖然隨即發聲明澄清，但媒體報導，由於新房銷售不如預期，世茂正考慮出售部分資產救急。

中國房地產開發商世茂集團上週因為股債雙殺，市場傳出世茂面臨債務逾期或延期償付的風聲。世茂於5日晚間發布澄清公告稱相關內容不實，目前各項合作正常且穩定。

雖然世茂集團宣布一切如常，然而據路透社報導，由於今年的銷售目標並未達成，世茂集團正在研議出售資產變現。

報導指出，由於受到信託延期傳聞及整體不振的市場影響，世茂集團近期面臨股票和債券遭到投資 人大舉拋售的困境。

報導引述兩名投資人透露，世茂集團在5日召開的電話會議中透露，將回購債券和股票，藉此增強投資者的信心；同時，由於預期今年無法完成銷售目標，因此也考慮出售辦公大樓和酒店等資產變現。除應對短期資金需求，也可能用來回購債券與股票。

報導稱，日前世茂集團高層向投資人透露，從今年7月，已經開始降價促銷，以及停止購買土地以儲備資金。但因房企信貸政策收緊，今年實際銷售額預計將比原定的銷售目標低12%。預測今年世茂集團的房地產銷售額約為人民幣2900億元（約455.6億美元），低於人民幣3300億元（約518.5億美元）目標。

報導進一步分析，雖然近期有些跡象顯示中國官方對房地產的相關貸款政策有所放寬，但市場人士對當前整個行業的狀況仍感到擔憂。

報導引述野村證券分析師表示，未來幾個月，房地產業和整體經濟狀況可能會進一步惡化。另有中國房地產相關人士指出，「明年1月很多美元債和境內債要付息還本，估計那時脆弱的（房企）更多。」