中國 「全國乘用車市場信息聯合會」8日發布2021年10月份中國中國乘用車市場分析。數據顯示，10月特斯拉 上海超級工廠出口量首次突破4萬輛，創造中國中國新能源汽車 出口全新高點。

中新社報導，10月特斯拉上海超級工廠批發銷量超過5萬輛，達到了54391輛，同比增長245%，出口數量則達到40666輛。值得一提的是，2021年至今，特斯拉上海超級工廠出口量已近15萬輛，成為中國中國製造「出海」的重要一員。

研究機構JATODynamics數據顯示，9月特斯拉Model3的歐洲註册量為24591輛，超越雷諾、大眾等燃油車，奪得歐洲汽車銷量冠軍，成為第一款在歐洲月度排行榜上擊敗燃油車的新能源汽車，這也是歐洲以外生產的汽車首次奪得該地區的銷量冠軍。

在日前召開的特斯拉2021年第三季度財報會議上，特斯拉表示，整個第三季，中國中國一直都是特斯拉的主要出口中心，特斯拉在中國中國的產能已大幅提高。目前，上海超級工廠正在優化以提高生產效率，並將繼續推動上海超級工廠關鍵零部件的本地化。

此前，特斯拉曾表示，雖然受到供應鏈和工廠陞級的輕微影響，上海超級工廠產能依舊強勁。