我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國造美航母標靶 五角大廈：持續關切自身準備行動

內蒙通遼降雪46小時 積雪高達1米多 破70年紀錄

特斯拉上海工廠 出口量突破4萬輛

財經新聞組／綜合報導

中國「全國乘用車市場信息聯合會」8日發布2021年10月份中國中國乘用車市場分析。數據顯示，10月特斯拉上海超級工廠出口量首次突破4萬輛，創造中國中國新能源汽車出口全新高點。

中新社報導，10月特斯拉上海超級工廠批發銷量超過5萬輛，達到了54391輛，同比增長245%，出口數量則達到40666輛。值得一提的是，2021年至今，特斯拉上海超級工廠出口量已近15萬輛，成為中國中國製造「出海」的重要一員。

研究機構JATODynamics數據顯示，9月特斯拉Model3的歐洲註册量為24591輛，超越雷諾、大眾等燃油車，奪得歐洲汽車銷量冠軍，成為第一款在歐洲月度排行榜上擊敗燃油車的新能源汽車，這也是歐洲以外生產的汽車首次奪得該地區的銷量冠軍。

在日前召開的特斯拉2021年第三季度財報會議上，特斯拉表示，整個第三季，中國中國一直都是特斯拉的主要出口中心，特斯拉在中國中國的產能已大幅提高。目前，上海超級工廠正在優化以提高生產效率，並將繼續推動上海超級工廠關鍵零部件的本地化。

此前，特斯拉曾表示，雖然受到供應鏈和工廠陞級的輕微影響，上海超級工廠產能依舊強勁。

中國 特斯拉 汽車

上一則

日擬修法 補貼台積電赴日設廠

下一則

台灣力積電下月上市 搶攻元宇宙晶片

延伸閱讀

投資人跟著走？ 馬斯克承諾賣股 特斯拉股價重挫近5%

投資人跟著走？ 馬斯克承諾賣股 特斯拉股價重挫近5%
馬斯克問網友「要賣10%特斯拉股票嗎」 58%推友喊賣

馬斯克問網友「要賣10%特斯拉股票嗎」 58%推友喊賣
「該賣10%特斯拉股票嗎」馬斯克叫網友幫他做決定

「該賣10%特斯拉股票嗎」馬斯克叫網友幫他做決定
特斯拉Model 3和Model Y又變貴啦 今年漲了20%

特斯拉Model 3和Model Y又變貴啦 今年漲了20%

熱門新聞

「女股神」伍德（圖）執掌的方舟投資管理公司3日大舉買進Zillow。（路透）

「女股神」加碼隔天反手賣 狂拋390萬股這間公司股票

2021-11-04 03:45
微軟創辦人比爾蓋茲上周在COP26氣候峰會中表示「主導市場超過一世紀的石油巨頭可能會陷入困境，並預言30年後相關企業將陸續倒閉」。(路透)

比爾蓋茲點名：這些巨頭公司30年後「股價會垮」

2021-11-07 22:47
波羅的海乾散貨運價指數（BDI）過去一個月跌跌不休，重摔至三個月低點，主要受中國需求持續下滑拖累。路透

BDI連12黑 摔至三個月低谷 中國需求放緩拖累

2021-11-06 12:18
電動皮卡新創Rivian於5日調高發行價格區間，從每股57至62美元拉高到72至74美元，估值也因此增加到最高700億美元。 路透

這家電動皮卡新創零營收零獲利 估值直逼福特

2021-11-06 14:55
洛杉磯和長灘港對每個滯留貨櫃開罰每日100美元，已初見成效。（路透）

洛杉磯港開罰「滯留貨櫃」是不得已手段 已開始見效

2021-11-03 02:47
特斯拉執行長馬斯克6日在推特上做意見調查，問他的6250萬名粉絲，是否支持他賣掉他持有的特斯拉股票的10%。(路透)

「該賣10%特斯拉股票嗎」馬斯克叫網友幫他做決定

2021-11-06 21:25

超人氣

更多 >
鄰近「航母殺手」試射場 解放軍新疆沙漠造美航母標靶

鄰近「航母殺手」試射場 解放軍新疆沙漠造美航母標靶
美今起開放完全接種者入境 國際旅客訂機票增450%

美今起開放完全接種者入境 國際旅客訂機票增450%

北加880公路槍戰兩歲華童無辜遭槍殺 母：幫我找出兇手

北加880公路槍戰兩歲華童無辜遭槍殺 母：幫我找出兇手
蕭薔凍齡再進化 23吋纖腰軟Q劈腿近況驚人

蕭薔凍齡再進化 23吋纖腰軟Q劈腿近況驚人
氣候峰會被要求用英文回答 中特使：不如你用中文提問

氣候峰會被要求用英文回答 中特使：不如你用中文提問