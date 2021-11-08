小米雙11銷售額 5天破100億人民幣

小米 雙11五天戰績驚人，截至5日晚間6時多，「雙11」全銷售管道支付金額突破人民幣100億元（約15.7美億元），今年雙11全周期有把握超越去年人民幣143億元（約22.4億美元）戰績。此外，小米希望兩、三年的時間能做到全中國 3萬家門市的規模。

據小米公司官方微博消息指出，小米雙11第一天支付金額就突破人民幣70億元（約11億美元），截至1日24點，手機 品項包攬全平台銷量第一。

中國證券報報導，去年第3季小米手機大陸市場排名被榮耀超越，在國際市場小米也沒有坐穩全球第二的位置，不過，第4季最重要的購物盛典「雙11」，小米開局戰績亮眼。去年雙11小米全銷售管道總支付金額達人民幣百億用了接近11天。

另一方面，小米在達到一萬家線下門市目標後，小米集團合夥人、中國區總裁盧偉冰表示，小米對於線下市場還有更大的野心，希望用兩、三年時間做到3萬家門市規模。

小米董事長雷軍今年8月在年度演講上為小米定下新目標：「三年之內，拿下全球第一！」那時，小米的智慧手機銷量拿下了全球第二的位置，超越蘋果，僅次於三星。

盧偉冰強調，線下市場對實現這個目標將發揮重要作用。中國手機市場線下占比達70%，沒有強大的線下布局便無法到達市場第一的目標，因此，在達到一萬家店的基礎上，小米新零售將在未來三年內達3萬家店。