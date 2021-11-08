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上海進博會 數位人民幣暢通 鋪路國際化

記者戴瑞芬／綜合報導
第四屆進博會食品及農產品展區拍攝的各種水果。（新華社）
第四屆進博會食品及農產品展區拍攝的各種水果。（新華社）

正在上海舉行的中國國際進口博覽會，除了向外商開大門擴大採購，今年特別亮眼的，就是進博會場館內有60多家商戶、100多台自助售賣機、酒店等，都開通了數位人民幣的支付功能，這是中國第一次在展會試點使用數位人民幣。

中新網報導，今年進博會上，數位人民幣晶片錢包產品可謂花樣百出，包括數位人民幣可視晶片錢包、異形錢包、可穿戴錢包等，可滿足不同類型人群、不同場景應用的支付需求。

各地參展參會人員在進博會使用中國境內的手機掃碼註冊，就可以取得數位人民幣App的二維碼，用數字人民幣進行支付。

特別的是，數位人民幣支付使用，不限中國人，外國人也能一起湊熱鬧。外籍人士無需註冊和綁定銀行帳戶，憑護照便可根據中國銀行公布的即時匯率，在現場的數位人民幣版外幣兌換機上，就能將外幣現鈔兌換成等值的數位人民幣。

數位人民幣有多好用？中國青年報報導，除了進博會展館內外多家商戶POS系統，會場內的咖啡機、售貨機、扭蛋機、文創自助售貨機等，也被改造升級，支援數位人民幣掃碼支付方式。

進博會期間，包括餐飲、商超、購物、住宿，以及公交、地鐵在內的立體式金融服務網路，為中外展商客商打造「數幣在手，逛遍進博」的全場景服務體驗。

進博會是中國舉辦的全球唯一以採購進口為主的國家級展會，今年中國國際進口博覽局與中國銀行在進博會拓展數位人民幣試點應用，目的在推進數位人民幣進入全球商貿活動，讓進博會成為人民幣國際化試金石。

進博會也是數位人民幣首次在展會現場試點使用，中新網報導，這將使貿易夥伴在與中國貿易往來時，會愈來愈傾向用數位人民幣支付。

中國 晶片 地鐵

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