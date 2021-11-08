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數位人民幣試點 交易額累計突破97.4億美元

記者戴瑞芬／綜合報導
進博會開通了數位人民幣的支付功能。 （新華社）
進博會開通了數位人民幣的支付功能。 （新華社）

中國人民銀行多地試點推進數位人民幣，今年在C（消費）端、B（企業）端突飛猛進，人行數位貨幣研究所所長穆長春指出，目前已開立數位人民幣個人錢包1.4億個，企業錢包1000萬個，交易額突破人民幣620億元（約97.4億美元）。

同時，有155萬商戶支持數位人民幣錢包，涵蓋公共事業、餐飲服務、交通出行、購物和政務等，用數位人民幣支付，近乎達成衣食住行的全覆蓋。

穆長春指出，中國人民銀行2014年成立數位貨幣研究所，就決定數位人民幣將採用雙層運營模式，並得到了各國央行的認可。這意味數位人民幣是中國人民銀行發行的法定貨幣，同紙鈔等價，有主權信用擔保，將長期與紙鈔共存。不同於微信支付寶只是支付平台，相當於「錢包」；而數位人民幣則是「錢」。

從2019年底開始，中國人民銀行在深圳、蘇州、雄安、成都陸續開展數字人民幣試點；2020年11月起擴大到上海、海南、長沙、西安、青島和大連加入試點；2022年北京冬奧會將全面擴大支付使用。

穆長春指出，數位人民幣交易額已突破人民幣620億元，距離數字人民幣正式推出，預期將要面對三大挑戰：第一是受理終端的建設，要為所有商戶改造和升級受理系統，培養用戶習慣。

第二是要建立能無堅不摧的風險管理機制。特別是中國人民銀行發行的數位人民幣，最容易成為國際駭客的攻擊目標，因此安全是系統開發的首要任務。而運營系統的安全管理，包括加密算法、金融信息安全、數據安全和業務連續性，將是重中之重。

最後，穆長春表示，既有的法律法規還不足以完善，數位人民幣必須設立單獨的監管措施和管理辦法來補充。

證券日報報導，疫情下數位人民幣應用，有利於無接觸式消費模式的發展，為消費升級創造有利條件。易觀高級分析師蘇筱芮認為，數位人民幣的普及將重構支付體系，在商戶端如終端設備鋪設、收銀方式等；在用戶端如「碰一碰」、「子錢包推送」、以及可穿戴設備支付使用等。

從金融科技的發展大趨勢看，未來數位人民幣將在企業貿易、供應鏈金融等實體經濟領域占據重要的一席之地。

中國 貨幣 微信

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