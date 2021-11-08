鴻海：來美設半導體廠成本太高

台積電創辦人張忠謀日前公開提及美國 半導體生產成本遠高於台灣 ，引起企業廣泛共鳴。

鴻海董事長劉揚偉、穩懋暨聯茂董事長陳進財6日不約而同呼應相關看法，示警美國半導體設廠成本太高，主要原因在基礎設施不足。

劉揚偉出席線上舉辦的2021美台高科技論壇，回應提問時指出，美國設廠要看基礎設施，由於美國缺乏半導體基礎設施，設廠成本與在中國大陸比較可能接近翻倍，遠高於原本預估的增加30%至40%。

劉揚偉主要是回應提問，有關張忠謀日前指出美國半導體供應鏈 不完整、生產成本高議題時，做上述表示。

劉揚偉表示，在美國設廠不只看工廠本身，還要看基礎設施，如果缺乏基礎設施，就算有工廠也無法發揮，供應鏈數量不足，可能導致生產成本上升。

另一方面，陳進財昨出席母校淡江校慶時，受訪回應美國半導體議題時也指出，完全認同張忠謀的看法。

媒體追問是否未來可能美國設廠？陳進財指出，評估過確實成本太貴，就如同張忠謀的論述， 若有人要去設廠，估計成本絕對不只高過台灣的30%，整體挑戰很大。

張忠謀是在日前出席台灣玉山科技協會20周年晚宴時闡述，Thomas L. Friedman（湯馬斯．佛里曼）過去寫過世界是平的，但當前世界已不再是平的，很多人說不安全、台灣、南韓不安全了，需要有一些產能在美國或就近擁有，但這會是一個挑戰。

張忠謀也說，如同他先前（在前次APEC領袖代表會後記者會）所說，這對全世界、亞洲半導體廠，甚至英特爾都會是挑戰，因為供應鏈不可能逆時鐘，如果要再平衡在美國建立供應鏈，花費上百億美元仍然會發現這是不完整、不可能且更糟，比現在的成本更高。

張忠謀當時指出，過去在他的年代，台灣人要跨國管理是不可能的，如今局面他以個人經驗來看，台灣經理人將無法如同英特爾經理人那般管理亞利桑那州廠。不過，台灣半導體在全球依舊充滿競爭力，尤其是在自由貿易情境下持續以台灣為營運基礎。