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中芯國際採購荷商艾司摩爾設備恐破局 新產能岌岌可危

記者林宸誼／綜合報導

中國晶圓代工龍頭中芯國際在深圳、上海等地啟動擴產，不過今年初與荷商艾司摩爾（ASML）簽約，購買用於成熟製程的深紫外光（DUV）微影機設備訂單至今仍沒有下文，恐怕這筆訂單不僅跳票，連2023年陸續開出新產能也岌岌可危。

台積電前營運長蔣尚義，去年底回鍋中芯國際擔任副董事長，一度被外界認為，憑藉蔣尚義當年在台積電與ASML合作關係，增加取得極紫外光（EUV）微影機的機會，不過最終卻是DUV微影機，且至今仍沒有下文。

南華早報報導，中芯國際正在北京建設新的晶圓廠，預計將於2024年投產，而新的深圳工廠將於明年投產，該公司還在上海市政府指定的半導體產業集群上海臨港，投資建設新工廠。

中芯國際今年3月3日公告，與獨家供應極紫外光（EUV）微影系統的ASML，於2月1日簽下12億美元（約76.7億元人民幣）合約，讓外界以為是為生產先進製程晶片的EUV微影機，不過該公司解釋，這批訂單為深紫外光（DUV）微影機。

中芯國際公告進一步說明，與ASML簽訂12億美元半導體生產設備採購協議，採購期限從原來的2018年1月1日至2020年12月31日延長至從2018年1月1日至2021年12月31日。

在強勁的需求和新產能推動下，今年7月中國晶片產能年增超過41%，達到316億片，創下單月新高紀錄，但中芯國際在今年2月發布的2020年財報指出，由於失去重大客戶，在先進製程14奈米與成熟製程28奈米的營收，較上一季大幅下降，預估是受到美國制裁的華為。

報導還引用TrendForce 數據，前十大晶圓代工廠，中芯國際雖排名第五，但第1季營收僅略高於11億美元、年增12.5%；淨利潤1.59億美元、年減38.2%，與第一名的台積電的129億美元營收相差甚大，甚至台灣晶圓二哥聯電營收16.5億美元都更為優秀；加上無法取得EUV微影機，中芯國際根本追趕不上台積電。

中芯國際在深圳、上海等地擴產。（本報資料照片）
中芯國際在深圳、上海等地擴產。（本報資料照片）

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