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國開行677億人民幣貸款 支持煤炭煤電保供

特派記者賴錦宏／北京報導
中國近幾月缺電嚴重，沿海曾多次「開二停五」。圖為安徽鐵道發展集團公司電煤專列正在裝運電煤。(新華社)
中國近幾月缺電嚴重，沿海曾多次「開二停五」。圖為安徽鐵道發展集團公司電煤專列正在裝運電煤。(新華社)

中國近幾月缺電嚴重，沿海曾多次「開二停五」。中國國家開發銀行表示，為支持今冬明春煤炭煤電保供，已設立專項貸款，支持煤炭主產區和重點煤炭企業增加電煤供應，支持供電、供暖重點地區重點電力企業電煤儲備，努力緩解煤電企業經營困難，全力做好今冬明春能源保供金融服務工作。

香港信報財經網報導，國開行表示，截至10月底，已向148個項目授信專項貸款人民幣677億元(約105.8億美元)，實現發放215億元，及時為重點企業平穩運營提供開發性金融支持。其中，向浙江大唐烏沙山發電等重點煤電企業發放專項貸款93億元，涉及4億千瓦煤電裝機，預計可支持採購電煤1500萬噸。

據介紹，中國開發銀行的專項貸款將重點支持高參數先進煤電機組、應急備用和調峰電源、電網兜底保供電源、煤電節煤降耗改造、大型現代化動力煤礦井及智能化改造等項目，並為煤炭煤電保供企業提供必要的流動性支持。

中國國家開發銀行有關人士表示，在做好今冬明春能源保供金融支持的同時，國開行將大力服務能源綠色低碳轉型和可再生能源替代發展，助力加快構建清潔低碳安全高效的能源體系，為實現碳中和、碳達峰作出開發性金融的積極貢獻。

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