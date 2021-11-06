台10月CPI年增2.58％ 今年5度破2％

台灣 的行政院主計總處5日發布10月消費者物價總指數（CPI）年增率2.58%，和9月相較僅微跌0.04個百分點，不僅連三個月高於2%的通膨警戒線，更是今年以來第五度突破2%，也仍是八年半以來次高。

主計總處綜合統計處專門委員曹志弘指出，由於國際能源價格已開始彎頭轉為下跌，且核心CPI漲1.43%，也是相對比較溫和。因此，島內通膨壓力未再加大，島內也尚未有通膨現象。

不過，曹志弘表示，CPI還有基期因素的影響，由於去年基期比較低，再加上目前國際能源價格仍處於高原期。

因此，除非國際能源價格大跌，否則預估11、12月CPI的年增率可能與10月的變動不大，但島內通膨壓力已減輕，也不用擔心CPI年增率會一直往上。

通膨壓力真的緩解了嗎？台大經濟系教授樊家忠表示，島內通膨壓力和國際比較相對溫和，預估央行 年底前採取動作的可能性不高，但仍須留意供應鏈失衡中斷、原物料價格持續上漲，以及各國復甦速度不一，還有中國大陸例如恒大事件等不定時炸彈比往常多的不確定因素。

樊家忠指出，這次的通膨是受到全世界趨勢因素的影響，台灣國際貿易盛行，很難置身事外。

但隨著美國 聯準會宣布，這個月開始縮減購債，相信美國通膨壓力就會下滑，台灣通膨壓力也會跟著減弱，且台灣的通膨壓力相較世界各國本就算溫和，因此他估計央行有大動作的可能性不太高。

不過，樊家忠提醒，要能有效抑制通膨，「預期心理」是一個關鍵字，如果預期心理一旦形成，政府的理性政策也是無法處理不理性的情緒。

曹志弘解釋，近來民眾對通膨明顯有感的主要原因，是因為蔬菜、水果，還有油料費的漲幅都大，因為這些都是民眾經常購買的，所以感受特別深。

根據主計總處最新10月CPI資料顯示，按購買頻度別觀察，「每月」至少購買一次者漲5.25%，就是所謂的油料費、蔬菜及水果，曹志弘表示，這樣的漲幅不只是逾九年最大漲幅，更是CPI總指數漲幅的二倍以上，這便是民眾對物價上漲很有感的關鍵。至於「每季」至少購買一次者漲3.58%，「每季購買不到一次」者漲1.47%。