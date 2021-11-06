我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

周日又要撥慢時鐘 一年兩次撥鐘美國人嫌麻煩

前食藥局長：疫苗強制令生效時 美國疫情早結束

台10月CPI年增2.58％ 今年5度破2％

記者葉卉軒／綜合報導

台灣的行政院主計總處5日發布10月消費者物價總指數（CPI）年增率2.58%，和9月相較僅微跌0.04個百分點，不僅連三個月高於2%的通膨警戒線，更是今年以來第五度突破2%，也仍是八年半以來次高。

主計總處綜合統計處專門委員曹志弘指出，由於國際能源價格已開始彎頭轉為下跌，且核心CPI漲1.43%，也是相對比較溫和。因此，島內通膨壓力未再加大，島內也尚未有通膨現象。

不過，曹志弘表示，CPI還有基期因素的影響，由於去年基期比較低，再加上目前國際能源價格仍處於高原期。

因此，除非國際能源價格大跌，否則預估11、12月CPI的年增率可能與10月的變動不大，但島內通膨壓力已減輕，也不用擔心CPI年增率會一直往上。

通膨壓力真的緩解了嗎？台大經濟系教授樊家忠表示，島內通膨壓力和國際比較相對溫和，預估央行年底前採取動作的可能性不高，但仍須留意供應鏈失衡中斷、原物料價格持續上漲，以及各國復甦速度不一，還有中國大陸例如恒大事件等不定時炸彈比往常多的不確定因素。

樊家忠指出，這次的通膨是受到全世界趨勢因素的影響，台灣國際貿易盛行，很難置身事外。

但隨著美國聯準會宣布，這個月開始縮減購債，相信美國通膨壓力就會下滑，台灣通膨壓力也會跟著減弱，且台灣的通膨壓力相較世界各國本就算溫和，因此他估計央行有大動作的可能性不太高。

不過，樊家忠提醒，要能有效抑制通膨，「預期心理」是一個關鍵字，如果預期心理一旦形成，政府的理性政策也是無法處理不理性的情緒。

曹志弘解釋，近來民眾對通膨明顯有感的主要原因，是因為蔬菜、水果，還有油料費的漲幅都大，因為這些都是民眾經常購買的，所以感受特別深。

根據主計總處最新10月CPI資料顯示，按購買頻度別觀察，「每月」至少購買一次者漲5.25%，就是所謂的油料費、蔬菜及水果，曹志弘表示，這樣的漲幅不只是逾九年最大漲幅，更是CPI總指數漲幅的二倍以上，這便是民眾對物價上漲很有感的關鍵。至於「每季」至少購買一次者漲3.58%，「每季購買不到一次」者漲1.47%。

台灣 美國 央行

上一則

對經濟復甦樂觀 道指漲逾200點

下一則

海底撈年底前再關300家店 不裁員

延伸閱讀

美國10月就業好轉、工資續升 通膨壓力不減

美國10月就業好轉、工資續升 通膨壓力不減
疫情消退 10月就業增45萬個工作崗位 工資可能繼續攀升

疫情消退 10月就業增45萬個工作崗位 工資可能繼續攀升

Fed本月起縮減購債 不急升息 稱通膨屬過渡性因素

Fed本月起縮減購債 不急升息 稱通膨屬過渡性因素
鮑爾：對升息保持「耐心」通膨估明年下滑

鮑爾：對升息保持「耐心」通膨估明年下滑

熱門新聞

「女股神」伍德（圖）執掌的方舟投資管理公司3日大舉買進Zillow。（路透）

「女股神」加碼隔天反手賣 狂拋390萬股這間公司股票

2021-11-04 03:45
目前魷魚幣的推特帳戶，已受到平台限制，導致魷魚幣暴跌。圖擷取自推特

推特帳號遭關閉 魷魚幣暴跌逾99%

2021-11-01 10:37
富國證券公司（WFS）股票策略部門主管哈維預估，美股今年的大多頭格局將不會延續至明年。美聯社

富國證券主管：美股年底將大漲 但明年起開始走下坡

2021-11-01 09:58
洛杉磯和長灘港對每個滯留貨櫃開罰每日100美元，已初見成效。（路透）

洛杉磯港開罰「滯留貨櫃」是不得已手段 已開始見效

2021-11-03 02:47
臉書公司改名為Meta，宣稱要打造結合虛擬實境、擴增實境及其他新科技的「元宇宙」。（路透）

臉書谷歌玩改名、推新招 專家：都是為了賺你的錢

2021-10-29 12:50
圖為高雄港貨櫃輪作業情況。聯合報系資料照片

兩岸情勢持續升溫 中網媒呼籲中企供應鏈「去台灣化」

2021-10-30 05:29

超人氣

更多 >
又要調時鐘了 為什麼我們要這樣對待自己？

又要調時鐘了 為什麼我們要這樣對待自己？
「我睡著了」 涉性虐女友致死 華男加控仇恨犯罪

「我睡著了」 涉性虐女友致死 華男加控仇恨犯罪
美造價30億美元核潛艦 為何無法閃過海底山脈？

美造價30億美元核潛艦 為何無法閃過海底山脈？
輝瑞抗新冠病毒口服藥傳捷報 降低重症風險89%

輝瑞抗新冠病毒口服藥傳捷報 降低重症風險89%
研究：60%南亞裔具特定基因 染疫死亡風險加倍

研究：60%南亞裔具特定基因 染疫死亡風險加倍