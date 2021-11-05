親上加親 威盛德州研發團隊「嫁」英特爾

威盛昨日晚間宣布，該公司及旗下持股100%子公司Centaur Technology與英特爾簽署契約，部分Centaur員工將加入英特爾，英特爾並將支付Centaur公司1.25億美元。由於Centaur是威盛在美國 德州成立超過20年的研發中心，此次協定，意指部分Centaur研發團隊將嫁給英特爾。

這是威盛繼2015年將旗下手機晶片 廠威睿（VIA Telecom）資產賣給英特爾，當時挹注威盛約1億美元業外收益之後，再度與英特爾有資產／部門交易，雙方也親上加親。

英特爾與威盛並非一開始就有平和的互動關係。2001年9月，威盛推出支援英特爾P4處理器的晶片組產品P4X266，英特爾以威盛沒有取得授權為理由提出告訴，威盛隨後反告英特爾，主張英特爾的P4處理器侵權，雙方陸續在多個國家，延伸出20多項相關的訴訟案，隨後才於2003年和解。

威盛昨晚由財務副總陳寶惠主持重訊記者會，宣布此次與英特爾的新交易案。

不過，威盛並未揭露此案相關具體先決條件、交易內容、時間點等細節。陳寶惠強調，「這次交易不能說是賣團隊」，員工就業牽涉個人意願，但並未包括任何固定資產或無形資產。

威盛認為，此次交易將為該公司及集團帶來更多經濟及管理效益。而該公司及集團仍將繼續現行的業務，持續在雲端、AI 及物聯網趨勢下，結合該公司既有邊緣運算軟硬體整合能力，及自有AI發展與感測器融合技術的能力，強化競爭優勢，持續提升營運績效。

威盛董事長陳文琦。（本報資料照片）

威盛指出，Centaur是該公司於1999年10月成立，是研發中心，過去一直從事中央處理器（CPU）相關IP與產品研發，現有員工數約100多名。

陳寶惠說，此次雙方合約有滿多保密部分，這個交易案會有多少員工加入，還要看後續Centaur員工與英特爾的洽商情況，積極樂觀地希望努力讓這件事情完成。至於完成時間點要等後續經三方努力合作完成，現在還無法預估，但對於交易成就的可能性樂觀看待。

威盛強調，該交易完成仍待合約所訂的先決條件成就後，於交割時一次付清，利益認列將依據一般公認會計原則。

威盛曾是台股股王，當年以PC晶片組紅透半邊天，但不敵產業變化，營運狀況隨之走弱，近年處分多項資產挹注業外收益。

以去年為例，業外收益認列超過台幣64億元，其中一大部分是去年將部分處理器與晶片組相關技術與資料等，賣給間接持股14.75％的上海兆芯，相關獲利於去年第4季認列。