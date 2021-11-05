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聯想Q3淨利5.12億美元 推動3大核心業務拚3年盈利倍增

記者陳政錄／綜合報導
聯想集團4日公布截至9月的2021/22財年第二財季業績，淨利年增逾6成。（取材自聯想集團官網）
聯想集團4日公布截至9月的2021/22財年第二財季業績，淨利年增逾6成。（取材自聯想集團官網）

中國電腦大廠聯想集團4日公布第3季財報（2021財年第2季），淨利潤達5.12億美元，年增65%，上半財年（4月至9月）淨利潤累計9.78億美元，年增87%再創新高，且三大核心業務均實現成長。

聯想CEO楊元慶說，將持續加碼研發，兌現研發投入三年翻倍的承諾，並深入推進服務導向的智慧化轉型。

聯想集團在10月8日主動撤回科創版上市申請案，第二次IPO折戟，被外界認為與研發投入過低有關。因此，聯想第3季研發投資金額年增57%，比今年第2季的年增40%進一步提高。

楊元慶指出，集團將繼續專注於高利潤空間、高增長的業務，持續加強盈利能力，並加碼研發，兌現研發投入三年翻倍的承諾，聯想首創和提倡的「端-邊-雲-網-智」新IT技術架構，正愈加成熟並得到深入應用，透過大力推進三大核心業務的戰略，集團淨利潤和營業額均創新高，三年內淨利潤率翻倍的計畫進展順利。財報顯示，聯想第3季營收178.69億美元，年增23%。

聯想今年積極推動的三大核心業務，分別為方案服務（SSG）、基礎設施方案（ISG）和智能設備（IDG）。聯想第3季的三大業務均成長，SSG業務營收人民幣88.2億元，年增30%，淨利潤人民幣18億元，年增32%；ISG業務營收人民幣127億元，年增34%，接近損益兩平；IDG業務營收人民幣992億元，年增21%，淨利潤人民幣75.4億元，年增34%。

聯想指出，得益於核心業務優勢的推動，集團淨利潤率創造一個新的里程碑，達到2.8%。

聯想在財報中預測，到2025年，新IT服務將成為超過1兆美元規模的市場；手機業務方面，將主力維持北美和歐洲市場的強勁增長，並保持在拉丁美洲的市場地位。

利潤 營收 投資

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