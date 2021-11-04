騰訊自研晶片 三款取得進展

騰訊首次披露三款自研晶片 已經取得進展，分別為針對AI 計算的「紫霄」，用於視頻處理的「滄海」，以及面向高性能網路的「玄靈」。其中，騰訊AI推理晶片紫霄，打破了制約晶片算力發揮的瓶頸點，性能相比業界同級產品提升100%，目前已經流片（意指試生產）成功，並順利點亮。

騰訊3日在武漢舉行2021騰訊數位生態大會，對於網路公司為何要自行研發晶片一事，騰訊高級執行副總裁、雲與智慧產業事業群CEO湯道生表示，騰訊在晶片的投入是需求驅動的。比如AI晶片，騰訊的各種服務，無論to B還是to C，都會設計人工智慧演算法的使用，AI伺服器的規模很大，需要通過自研晶片來降低能耗，讓成本更優。

騰訊副總裁、雲與智慧產業事業群COO兼騰訊雲總裁邱躍鵬表示，另外兩款晶片，支援硬體編碼器在世界編碼大賽中獲獎的滄海視頻轉碼晶片，壓縮率相比業界提升30%以上，在新一代國際視頻編解碼標準H.266中，有超過100項技術提案被採納，數量全球領先。

同時，騰訊研發的智慧網卡晶片玄靈相比起業界產品性能提升了四倍。

IT之家報導，此外，騰訊還正式宣布雲原生作業系統遨馳。

邱躍鵬表示，騰訊在幾年前組建了晶片團隊，目前部分晶片如紫霄已經進入流片階段。

北京商報報導，不過對於上述晶片的量產、應用和商業化等後續計畫，騰訊相關人士保持沈默，這與百度 昆侖和阿里平頭哥的高調形成鮮明對比。和其他傳統晶片企業相比，互聯網公司的晶片屬於後來者，也不是必選項。互聯網企業的晶片多聚焦在AI、雲計算等場景，採用設計自研，製造代工的模式，更像是一個業務輔助，背後的邏輯是優化底層基建，為「雲+AI」整體解決方案加分。

值得注意的是，不只騰訊，其他大型互聯網企業最近兩年也紛紛推出自研晶片，此前，百度也宣布推出AI晶片昆侖，字節跳動也已經低調地啟動了晶片業務。