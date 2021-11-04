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恒大自救 4個月184建案交屋

記者陳政錄／綜合報導
中國恒大集團拚自救有新進展。(歐新社資料照片)
中國恒大集團拚自救有新進展。(歐新社資料照片)

中國恒大集團拚自救有進展，恒大3日在官方微信發布數據顯示，今年7到10月，恒大共完成546個批次交樓工作，涉及184個不同項目、5萬7462戶業主，重申「保交樓」是集團頭等大事。

但按月分來看，恒大7月交樓戶數2萬980戶；8月交樓戶數2萬1106戶；9月交樓戶數7808戶；10月交樓戶數7568戶。不過，換算9、10月交樓戶數，較前兩個月銳減，僅約三成六左右。

不過，恒大在官方微信強調，「保交樓」是恒大集團頭等大事，集團上下全體員工誓以最大決心、最大力度確保工程建設，保質保量完成樓盤（建案）交付。

在此之前，恒大董事局主席許家印在10月22日的集團復工復產專題會上，宣布化解風險自救的三大戰略決定，一是堅定不移、全力以赴實現復工復產保交樓；二是全面實施現樓銷售、大幅壓降房地產開發建設規模；三是十年內實現由房地產業向新能源汽車產業的轉型。

另一方面，恒大原欲以200.4億港元，出售旗下恒大物業50.1%的股份予合生創展，但最後破局，在沒有「及時雨」的情況下，恒大的資金周轉情況受關注。

值得注意的，據《第一財經》報導，中國房地產企業的融資環境已逐步恢復常態，不若先前的過度收縮。報導引述數據指出，10月中國房地產貸款投放規模，預計較9月增加人民幣1500億元到2000億元左右。

報導稱，近一段時間以來，由於個別大型房地產企業風險提高，金融機構對房地產行業的風險偏好明顯下降，出現一致性的收縮行為，是市場主體的應激反應，房地產開發貸款增速也出現較大幅度下滑；隨後，中國監管層密集發聲，向市場傳遞維護房地產市場健康發展、避免發生系統性風險的信號。

恒大集團 房地產 中國

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