台積3奈米生產面臨挑戰 傳iPhone 14不採用

科技網站The Information報導，台積電的生產面臨挑戰，3奈米製程似乎陷入瓶頸，因此明年蘋果iPhone新機iPhone 14（名稱暫定）可能不會採用3奈米製程晶片。（本報資料照片）

科技網站The Information報導，台積電 的生產面臨挑戰，三奈米製程似乎陷入瓶頸，因此明年蘋果iPhone 新機iPhone 14（名稱暫定）可能不會採用三奈米製程晶片，但台積電仍可望成為全球第一家升級至三奈米製程的晶片製造商。

美國9to5Mac網站引述The Information報導，指出蘋果新款手機iPhone 13的A15處理器採用台積電5奈米製程，若iPhone 14採用三奈米晶片，處理器性能可能更強，也更節能。

The Information報導，台積電三奈米製程陷入瓶頸，可能會導致iPhone處理器連續三年（包括明年）都卡在同一製程，為蘋果史上首見。這將使蘋果競爭對手有更多時間追趕，並降低明年消費者購買新機的意願。

台積電3日則重申，三奈米製程按計畫進行，不評論客戶或市場傳聞。

不過，The Information指出，即便台積電製程延誤，台積電仍有望成為全球第一家升級至三奈米製程的業者，領先英特爾、高通等晶片製造商。

台積電總裁魏哲家上月14日曾表示，三奈米製程按計畫開發，維持今年試產、明年下半年量產的步調，有信心三奈米家族成為台積電大規模且長期需求的製程技術。

半導體業界人士指出，蘋果尚未公布iPhone 14處理器採用製程細節，前一代A15處理器則採用台積電五奈米增強版。此外，台積電在五奈米與三奈米製程間還有四奈米製程，今年第三季順利提前試產。

今年9月蘋果新機發表會後，業界預料蘋果明年新機會採用台積電四奈米製程開發，目標是運算效率提升約20%，按照蘋果智慧機發展過程，平均約兩年一次升級製程節點，考量成本與效能平衡，沒有必要跳過台積電4奈米製程直接用三奈米。

為讓客戶能接受，台積電也在不斷發展三奈米多元應用，近期在開放創新論壇釋出更多先進製程技術演進過程的數據，三奈米製程較五奈米家族在三大指標，也就是效能、功耗及面積（Performance，Power，Area；PPA）上大幅進步。速度提升11%，節能27%，且能配合高速運算客戶需求特殊化設計。