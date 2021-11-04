美封殺光電業 中企隆基中箭產品傳在美邊境被扣
美國封殺中企再傳一件，全球最大的太陽能單晶矽棒和矽片製造商隆基股份，3日傳出產品在美國邊境被扣留，顯示美國制裁中國光電產業已浮上檯面。財聯社報導，隆基股份回應，目前正在進一步核實。
美國擴大對中國科技制裁，隆基股份會不會成為下一個華為，引發資本市場動盪，金融界網報導，3日隆基股份在滬指一度逼近跌停，創今年3月以來最大跌幅，總市值已跌破5000億元（人民幣，下同，約780億美元）關口，3日收91元，下跌8.98%，市值4926億元。
據了解，今年8月美國啟動對華進一步制裁，鎖定太陽光電產業，包括晶科能源、阿特斯、天合光能等中國太陽能製造商的零組件陸續傳出被美國海關扣留。值得注意的是，美國太陽能行業協會（SEIA）正在努力呼籲拜登政府取消對中國太陽能企業以及東南亞進口太陽能產品的制裁。
工廠在陝西西安的隆基股份，是全球最大的太陽能單晶矽棒和矽片製造商，隆基當年做了兩個決定，改寫了全世界的光伏行業。
其一就是技術路線的問題。光伏行業基本分為兩種技術路線，就是晶矽和薄膜，而晶矽又分為單晶矽和多晶矽兩種。有別其他大廠做多晶矽，隆基股份押注單晶矽拉棒，成本雖高，但轉化效率比多晶矽高。
其次就是隆基股份選擇金剛線切割技術，速度可以快三至五倍，矽耗可減少約0.1美元／片，但技術難度高。
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