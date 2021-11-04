美封殺光電業 中企隆基中箭產品傳在美邊境被扣

隆基股份傳出產品在美國邊境被扣留。(取材自隆基股份官網)

美國 封殺中企再傳一件，全球最大的太陽能單晶矽棒和矽片製造商隆基股份，3日傳出產品在美國邊境被扣留，顯示美國制裁中國 光電產業已浮上檯面。財聯社報導，隆基股份回應，目前正在進一步核實。

美國擴大對中國科技制裁，隆基股份會不會成為下一個華為，引發資本市場動盪，金融界網報導，3日隆基股份在滬指一度逼近跌停，創今年3月以來最大跌幅，總市值已跌破5000億元（人民幣，下同，約780億美元）關口，3日收91元，下跌8.98%，市值4926億元。

據了解，今年8月美國啟動對華進一步制裁，鎖定太陽光電產業，包括晶科能源、阿特斯、天合光能等中國太陽能製造商的零組件陸續傳出被美國海關扣留。值得注意的是，美國太陽能行業協會（SEIA）正在努力呼籲拜登 政府取消對中國太陽能企業以及東南亞進口太陽能產品的制裁。

工廠在陝西西安的隆基股份，是全球最大的太陽能單晶矽棒和矽片製造商，隆基當年做了兩個決定，改寫了全世界的光伏行業。

其一就是技術路線的問題。光伏行業基本分為兩種技術路線，就是晶矽和薄膜，而晶矽又分為單晶矽和多晶矽兩種。有別其他大廠做多晶矽，隆基股份押注單晶矽拉棒，成本雖高，但轉化效率比多晶矽高。

其次就是隆基股份選擇金剛線切割技術，速度可以快三至五倍，矽耗可減少約0.1美元／片，但技術難度高。