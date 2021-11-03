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阿里巴巴旗下高鑫零售中期淨利 年減高達86%

記者林汪靜／綜合報導
高鑫零售截至9月底6個月中期淨利潤人民幣1.17億元，年減高達86%。（取材自財經網）
高鑫零售截至9月底6個月中期淨利潤人民幣1.17億元，年減高達86%。（取材自財經網）

中國消費放緩及市場競爭激烈等因素影響，阿里巴巴旗下在中國經營大賣場的高鑫零售可能未能達到今年度業務增長的目標，管理階層2日表示，期望下半年能持平甚至業務正增長。高鑫零售截至9月底6個月中期淨利潤人民幣1.17億元(約1827萬美元)，年減高達86%。

路透報導，高鑫零售截至9月底止6個月中期淨利年減86%至1.17億元，收入則減5%至415.34億元。

高鑫零售CEO林小海在業績發布會上表示，年初給出全年業務指引時，並沒意識到社區團購業務競爭如此激烈，加上疫情及中國豬肉CPI（消費者物價指數）下降等因素，現在期望下半年能做到業務打平，甚至取得正增長。他也指出，短期內公司盈利難有大幅提升。

他說，高鑫零售未來在線上或線下會取得平衡點，也會繼續在已有門店的中國城市開店，但在選擇時會較為謹慎。

而對於臨近的「雙11」購物節，林小海坦言，公司做了較大投入，但不期待會較去年有更大的提升，他希望業績能夠打平。

據了解，高鑫零售在中國以「大潤發」及「歐尚」品牌經營大賣場業務。到9月底為止，高鑫零售在中國236個城市共擁有491家大賣場、六家中型超市、及68家小型超市。

阿里巴巴透過淘寶中國持有高鑫零售78.7%已發行股本。

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