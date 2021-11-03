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中國恒大以房抵債 轉讓3950萬人民幣不動產給供應商

財經新聞組／綜合報導
為應對財務危機，中國恒大持續出售現有資產。（中新社）
為應對財務危機，中國恒大持續出售現有資產。（中新社）

為應對財務危機，中國恒大持續出售現有資產，中新社報導，近日與其中一家供應商帝歐家居達成協議，以市值3950萬人民幣(約616萬美元)的房地產償還部分債務。目前正在辦理相關手續。

主要生產衛生清潔用具、建築陶瓷的帝歐家居，1日透過深圳證券交易所的公開訊息平台發布，公司持有的恒大應收票據中，恒大逾期未支付的金額達4100萬元。目前已和恒大達成協議，其中3950萬元將「以房相抵」，約占逾期未付款的96%左右。

香港01報導，恒大與帝歐家居的業務往來，主要是採購用於建築的磁磚產品。截至今年9月底，帝歐家居與恒大集團及其成員企業間，應收帳款餘額約為7400萬元，除了上述已經逾期的4100萬元外，後續3000多萬的支付期限也將陸續到期。

為了應對財務缺口，恒大近期持續出售現有資產變現，9月間出售了盛京銀行17.5億股的股份，取得99.93億元資金；恒大創辦人許家印日前傳出，已賣掉香港豪宅，用以償還已到期的債務。

然而並非每筆交易的順利推動，恒大日前擬將其下恒大物業51%股權售予另一個不動產巨頭合生創展，最終卻告失敗。這項成交案一度被視為恒大起死回生的救命稻草。

恒大集團 香港 中國

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