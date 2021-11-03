長榮航空組貨機大軍 大搶貨運財

長榮航空全力提升運能，大搶貨運財。（本報資料照片）

航空「盛世來臨」，長榮 航空組貨機戰隊，貨運運能大跳升。根據調查，長榮航因應近期「海轉空、陸轉台」貨運大商機，悄悄「客改貨」組貨機大軍，高達33架客機改為客艙載貨，全力提升運能，大搶貨運財。

業內估，長榮航先賺飽貨運，明年續迎客運復甦，今明兩年要「客貨兩頭賺」。

全球物流供應鏈大亂，空運價格續升，毛利率已近五成，法人預估，長榮航空第四季營收 有望再創新高，獲利動能隨之彈升。

長榮航空包括原有的6架777純貨機，還有33架客機改客艙載貨，大幅增加貨運運能。

長榮航空去年9月營收僅42.79億元新台幣(約1.53億美元)，今年同期大增到70.17億元，9月貨運營收與8月相當，8月底經過芝加哥返台的3名機師因突破性感染新冠肺炎，使得芝加哥返台機組員需14天居家檢疫規範，導致人力吃緊，但此情況10月後開始改善，效益將反映在第四季的營收與獲利。

疫情 造成航空客運一夕之間消失，長榮航空貨運機隊比許多國際同業少，疫情初期僅有5架777純貨機。不過長榮航空在短時間火速規畫客艙載貨，全力增加貨運運能，拆掉13架客機的座椅改成貨機，連新客機787及A330-300等熱門機型都拿來載貨，讓市場看到長榮航空調整運能的彈性。

據了解，33架「客轉貨」分成兩個部分，包括客艙座椅或地板載貨，客艙座椅載貨共有20架、客艙地板載貨13架。

客艙座椅載貨是將貨物放置及固定於座位上、座椅上方行李箱，這種班機需要申請才能轉型為客艙載貨；客艙地板載貨，則是考量到載運量規格更有彈性，拆除座椅，將貨物放置並固定於客艙地板上、座椅上方行李箱。

另外，考量到全球載運疫苗的需求，長榮航空及長榮航勤獲得IATA醫藥冷鏈運輸國際認證（CEIV Pharma）認證，涵蓋長榮航空與在桃園國際機場地面服務及空中運輸業務，是台灣唯一同時也是目前全球少數空地勤業務同時獲得此項認證的航空公司，成為全球醫藥冷鏈運輸業務一條龍式服務的主要領導者之一，力拚國際冷鏈物流市場。