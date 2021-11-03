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字節跳動改設6事業部 今日頭條、西瓜視頻併入抖音

記者林汪靜／綜合報導
字節跳動執行長梁汝波表示，字節跳動進行重大組織調整，把業務分拆為六個事業部。(路透)
字節跳動執行長梁汝波表示，字節跳動進行重大組織調整，把業務分拆為六個事業部。(路透)

字節跳動執行長（CEO）梁汝波2日發布的全員信中表示，字節跳動計畫進行一次重大組織調整，成立六個事業部。其中今日頭條及西瓜視頻地位被削弱併入抖音。這也是創辦人張一鳴在5月卸任執行長以來，最大的組織調整。

澎湃新聞報導，梁汝波2日正式接任字節跳動CEO，並宣布組織調整，實行業務BU化（Business Unit，事業單位），成立六個業務板塊：抖音、大力教育、飛書、火山引擎、朝夕光年和TikTok，相關業務板塊負責人均向梁汝波匯報。

公開數據顯示，字節跳動全球員工超過11萬人，業務覆蓋超過150個國家與地區。全員信指出，最新組織調整是基於業務需要，「為了使命驅動，始終創業，保持組織靈活高效，激發創造力。」

據了解，字節跳動將今日頭條、西瓜視頻、搜索、百科及中國國內垂直服務業務併入抖音，該板塊負責中國資訊和服務業務整體發展。

有媒體分析，今日頭條、西瓜視頻被併入抖音，顯示在字節跳動內部的地位被削弱，尤其今日頭條屬於字節跳動的發家業務，但經過多年的高速發展，現在整個資訊流進入到了疲憊期，加上抖音的崛起，今日頭條地位不斷下降。

該公司員工發展部門的部分職能轉型為職業教育方向，併入大力教育板塊，該板塊致力於建立終身教育服務體系，覆蓋智慧學習、成人教育、智慧硬體、校園合作等領域。飛書、EE（企業效率部門）、EA（企業應用部門）合併成飛書板塊，聚焦提供企業合作與管理服務。

火山引擎板塊聚焦打造企業級技術服務雲端平台；朝夕光年板塊負責遊戲研發與發行；TikTok板塊負責TikTok平台業務，同時支持海外電商等延伸業務發展。

教育 抖音 TikTok

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