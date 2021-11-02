中國造車新三雄 蔚來交車量墊底

中國 蔚來、小鵬及理想（俗稱蔚小理）三家造車新勢力，1日先後公布10月的交車數據，其中小鵬汽車 交付1萬138輛，年增233%居首位，理想汽車7649輛年增107.2%居次，原本造車新勢力龍頭蔚來汽車受產線調整影響，10月僅交付3667輛，年減27.5%，這是蔚來汽車今年內第二次出現交車輛下滑的情況。

為何在「蔚小理」此輪競爭中敬陪末座，蔚來汽車指出，為導入新車型和提升產能，江淮蔚來合肥先進製造基地生產線改造升級，這一工程影響公司10月的生產計畫，導致部分原訂10月交付的車輛訂單延遲交付。

澎湃新聞報導，蔚來汽車相關負責人表示，10月下旬，公司生產線已逐步恢復生產，將盡快展開交付。

事實上，在此之前，蔚來汽車也曾在8月，因為晶片短缺和南京疫情 影響，導致交車量下滑，從7月的7931輛，下滑到8月的5880輛，直到9月各種配件供貨跟上，才突破1萬輛大關，達1萬628輛，成為當月的大陸新勢力車企交車輛第一。但到了10月，蔚來汽車交車量再度驟降到3667輛，換算月減幅度達65.5%。

另一方面，在原物料短缺的背景下，小鵬和理想雖然10月交車量成長，但均表示遇到「毫米波雷達」的短缺問題，只好相繼推出「先交付車輛、後補齊雷達」的方案，涉及小鵬P5和理想ONE兩車型，恐會影響後續表現。

理想汽車聯合創始人兼總裁沈亞楠表示，理想ONE車型10月新增訂單數量，超過1萬4500單，為此，公司正在和供應商全力合作以恢復毫米波雷達的供應。