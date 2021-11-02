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中國房企債務違約 透過賣資產求生

記者陳政錄／綜合報導
中國房地產公司當代置業近期面臨債務危機。（微博）
中國房地產公司當代置業近期面臨債務危機。（微博）

中國持續有房地產企業爆出資金斷鏈危機，透過兜售資產求生。據融創服務和當代置業旗下物業公司第一服務控股1日聯合公告，融創以人民幣6.92億元（約1.08億美元），溢價收購第一服務3.22億股股份，占已發行股本的32.22%。在此之前，當代置業被爆出債券違約等流動性危機。

據聯合公告，融創服務以總額人民幣6.92億元，收購第一服務3.22億股份，每股作價人民幣2.15元，換算較第一服務溢價91%。第一服務1日復牌交易後，股價大漲57%，收港幣2.14元。

當代置業是一間總部位於北京的房地產公司，於2000年成立，2013年在香港掛牌上市，曾名列大陸百強房企之一，但近年資產負債率一直很高，截至2021年6月底，當代置業剔除預收款後的資產負債率為83%，淨負債率93%，非受限現金短債比1.46，踩中一道紅線。第一服務是當代置業旗下提供物業服務的上市公司。

在此之下，當代置業曾於10月11日表示，希望推遲一筆票面利率12.85%的債券償還日期，而後10月21日，該公司在港交所停牌，稱待刊發一份載有公司內幕消息的公告。

本次接盤第一服務股份的融創服務，是2020年11月由融創中國分拆上市，主要在中國大陸提供物業管理服務及增值服務的一間上市公司。

目前，當代置業股票仍處於停牌狀態，在此之前，截自10月20日收盤，當代置業報港幣0.38元，市值剩港幣10.48億元，今年迄今股價已縮水了56.82%。

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