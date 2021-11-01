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10月PMI連2月低於50榮枯線 中國製造業景氣收縮

記者陳政錄／綜合報導
中國10月製造業PMI降至49.2。圖為福州一間工廠工作情形。（中新社）
中國10月製造業PMI降至49.2。圖為福州一間工廠工作情形。（中新社）

中國國家統計局公布，10月製造業採購經理指數（PMI）為49.2，較9月下降0.4，連續兩個月低於50榮枯線，製造業景氣呈現收縮，非製造業PMI也較9月下滑。

專家解讀，企業信心不足，主要受能源價格上漲較快，和多地疫情再次散發影響，且全球復甦放緩，造成經濟成長的不確定性上升。

中國國家統計局統計，10月中國製造業PMI為49.2，非製造業商務活動指數和綜合PMI產出指數，為52.4和50.8，雖仍處擴張區間，但也分別較9月下滑0.8和0.9。

中國國家統計局高級統計師趙慶河表示，10月受電力供應緊張、部分原材料價格高位上漲等因素影響，導致製造業PMI下滑。中國國務院發展研究中心宏觀經濟研究部研究員張立群坦言，指數在臨界值以下繼續回落，顯示經濟下滑壓力加大。

分項目來看，10月中國製造業中，高技術和裝備製造業持續擴張，PMI分別為52和51.2，但整體製造業調查的21個行業中，僅九個高於臨界點，比9月減少三個；另組成項目中，訂單類指數全處於榮枯線以下。

張立群稱，當前中國內需不足、能源、原材料供應階段性緊張等問題對企業生產制約增強，建議應盡快採取有效措施，提振內需、暢通供應鏈、產業鏈，改善企業的生產經營條件，鞏固經濟復甦基礎。

中國民生銀行首席研究員溫彬補充，除原材料成本上漲之外，國際貿易的貨櫃吃緊，也導致運輸成本增加，影響企業接單。

對於非製造業表現，「證券時報」引述中國物流與採購聯合會副會長蔡進表示，局部地區疫情反覆和成本上漲，非製造業經營活動放緩，但觀察建築業商務活動指數穩定在56以上，新訂單指數較上月明顯回升，判斷非製造業整體平穩趨勢未變。

但中國物流訓習中心分析師武威認為，疫情反覆和成本壓力顯現的影響不容忽視。

中國 指數 疫情

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