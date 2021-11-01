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台灣太陽能產品 幫助SpaceX上太空

記者陳昱翔／台北1日電

台灣太陽能龍頭元晶助攻特斯拉創辦人馬斯克圓低軌衛星夢。元晶打入馬斯克創辦、主攻低軌衛星的SpaceX公司供應鏈，供應SpaceX低軌衛星用的太陽能電池片與模組，本季開始量產出貨，每顆SpaceX低軌衛星需使用8600餘片太陽能電池片，未來將伴隨這些低軌衛星在太空一起繞著地球跑。

針對SpaceX訂單，元晶一向不對單一客戶評論。供應鏈透露，過往衛星航太用太陽能板多以化合物半導體為材料，SpaceX打破慣例，找上元晶以矽材料太陽能板供應低軌衛星電力需求使用，效果卓越，也因而擴大與元晶合作，對台灣太陽能業具有三大意義。

首先，SpaceX每顆低軌衛星需使用8600餘片太陽能電池片，不僅對元晶業績助益大，也是台灣製（MIT，Made in Taiwan）太陽能產品「上太空」大鳴大放的里程碑。

其次，電力是衛星運作最重要的關鍵，「沒電什麼都甭談」。衛星造價不斐，廠商不會貿然貪便宜採用品質不穩的料源，元晶突破過往航太業太陽能板主要採用化合物半導體為材料的慣例，意味台灣太陽能業質量已直上航太等級，更是擔綱左右衛星運作關鍵的要角，其太陽能板的耐用度及轉換效率都必須是「頂尖中的頂尖」，才能上得了太空。

業界分析，低軌衛星主要由核心推進系統、太陽能板、機構件、散熱模組、通訊零組件所組成；其中，太陽能板負責供應整顆衛星最重要的電力來源，屬於關鍵零組件之一，因此若耐用度不佳，很可能造成低軌衛星電力不足而失去作用。

第三，低軌衛星有通訊功能，屬於機敏資料傳輸，近年美中角力日益劇烈，因此美企均不希望採購陸企生產的太陽能板，而台灣太陽能廠商的模組產能為全球第二，電池技術也相當領先，遂成為美企首選。

低軌衛星因可突破地形等障礙，使得通訊服務更無遠弗屆，被譽為是「6G」的前哨，吸引大咖搶進，不僅馬斯克成立SpaceX卡位，全球首富貝佐斯（Jeff Bezos）也積極布局。

根據研究調查機構TrendForce報告指出，在SpaceX至少發射逾1,800顆衛星帶領下，目前全球低軌衛星競賽已正式鳴槍起跑，估計2022年全球衛星市場產值將有望達2950億美元，年成長率達到3.3%，而SpaceX未來平均每年也將發射2000至3000顆低軌衛星，市場商機潛力龐大。

因應未來SpaceX所帶來的訂單，元晶積極在台灣擴廠，包括新竹電池廠及屏東模組廠均新增產線；其中，新竹電池廠今年全新產線剛落成，年產能達400MW（百萬瓦），且未來導入12吋規格，電池年產量可達500MW，屆時元晶高效電池年產能總計將提升至1GW（10億瓦）以上。

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