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中國31省前三季GDP 北京增10.7%排第三

記者陳政錄／即時報導
外界關注中國在推行能耗雙控政策，以及多地近期疫情復燃下，是否對年底的經濟成長帶來影響。新華社
外界關注中國在推行能耗雙控政策，以及多地近期疫情復燃下，是否對年底的經濟成長帶來影響。新華社

受惠疫後復甦，據中國已公布2021年前三季GDP數據的31個省市區來看，湖北省以18.7%的年增率，排名第一，海南12.8%第二，北京則以10.7%排在第三，且31個省市區中，除青海成長率僅6.7%外，其餘都在7%以上。

據《澎湃新聞》報導，截至10月31日，中國31個省份，均已公布2021年前三季GDP數據，從總量來看，廣東、江蘇、山東總量均超過人民幣6兆元，另總量超過人民幣3兆元的省分，也從去年的7個，增加到11個，新增的省分分別為湖北、湖南、安徽和上海。

成長率來看，2021年前三季增長最快的，是2020年受疫情重創的湖北省，達18.7%，海南省也有12.8%，另北京10.7%、浙江10.6%、山西10.5%，江西、安徽和江蘇10.2%，總共有8個省份在10%以上。

若以今年前三季，中國GDP成長率為9.8%來看，包含上述8個省份，還有年增率9.9%的重慶、山東，前三季GDP成長速度超過全中國。

報導指稱，湖北省方面，高成長速度主要受惠工業，建築業，批發和零售業，交通運輸、倉儲和郵政業，住宿和餐飲業，房地產業發展較快，另北京方面，則是高端產業表現較好，醫藥製造業年增3.3倍，高技術製造業、戰略性新興產業增加值分別年增長1.4倍和1.1倍。

據國際貨幣基金組織（IMF）於本月中旬，最新發布的《世界經濟展望》顯示，相比7月的預測，IMF將全球2021年經濟成長速度的預估值，小幅下調至5.9%，但預測中國2021年的成長率有望達到8%，2022年則為5.6%。

但也有分析人士指出，中國近期疫情多點散發，加上「能耗雙控」影響部分省市重點產業停工、限產，疊加去年末的高基期因素，可能使中國第四季的經濟表現承壓。

中國 北京 疫情

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