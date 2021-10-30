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中證監會公布北交所基礎制度 11月15日開市

記者林汪靜／即時報導
北京證交所將於11月15日開市。路透
北京證交所將於11月15日開市。路透

北京證券交易所（簡稱北交所）日前正式設立，中國證監會30日發布北交所發行上市、再融資、持續監管3件規章及相關11件規範性文件基礎制度，並明確制度生效日期為11月15日施行，這也意味著北交所將於11月15日開市，屆時新三板市場精選層超過68家公司將全部進入北交所。

據中國證監會網站消息指出，同時，中國證監會進一步豐富全國股轉系統融資工具，配套修改了非上市公眾公司監管兩件規章，制定了掛牌公司定向發行可轉債兩件內容與格式準則。

中國證監會於9月3日、9月17日分別就上述規章和規範性文件向社會公開徵求意見，並透過召開座談會、書面徵求意見等形式聽取了有關方面的意見。

中國證監會表示，上述規章和規範性文件，連同北交所配套制定的自律規則，共同構建起一套能夠與創新型中小企業特點和成長階段相符合的北京證券交易所制度規則體系，充分體現錯位、包容、靈活、普惠的市場特點。

從規則體系來看，相關規章、規範性文件、自律規則相互銜接，分別就主要制度安排、資訊披露內容和自律管理要求做出規範；從規則內容來看，涵蓋了發行融資、資訊披露、公司治理、監督管理等各個方面。而從規則特點來看，堅持市場化原則，突出交易所的主體責任，在法律法規及規章的基礎上，充分授權北交所根據市場實際情況制定自律規則。

中國 融資 北京

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