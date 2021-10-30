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兩岸情勢持續升溫 中網媒呼籲中企供應鏈「去台灣化」

記者林則宏／即時報導
圖為高雄港貨櫃輪作業情況。聯合報系資料照片
圖為高雄港貨櫃輪作業情況。聯合報系資料照片

隨著近來兩岸情勢不斷升溫，近日有中國網路媒體呼籲中國的企業和地方政府，「提前做好準備」，從現在開始就在供應鏈上展開「去台灣化」，以降低在未來的「非戰鬥損失」。

這篇文章是微信公眾號《寧南山》在29日發布的，隨後《觀察者網》等網路媒體也全文轉載。《寧南山》真實背景無從得知知，但該微信公眾號經常評論涉台議題，中國外交部發言人華春瑩也曾在例行記者會上引述《寧南山》的評論，要外國媒體參考。

《寧南山》這篇文章指出，蔡英文總統日前接受CNN專訪時，首次證實有美軍以訓練為目的存在於台灣。文章稱，蔡總統這番談話被認為「具有突破性」。蔡政府正為台獨不斷在做準備，那麼中國企業和地方政府部門也要對此做好準備。

文章表示，根據中國海關總署統計，2020年，中國從台灣進口了價值高達2,006.6億美元的商品，年比增長16.0%。

「那麼如果有一天台獨勢力越過了紅線，統一戰爭突然爆發，那麼台灣供應鏈會癱瘓多久？三個月、半年？甚至以上都是有可能的。」

文章強調，「如果我們的企業對供應鏈體系的去台灣依賴化毫無準備，那麼企業將會遭受極為嚴重的損失，甚至有的企業可能因此倒閉」。

《寧南山》甚至指出，「不只是一個企業，如果一個地區有大量的企業嚴重的依賴台灣進口的商品才能維持生產，而這個地區的企業也普遍的缺乏供應鏈保障準備，那麼甚至這個地區的經濟發展都會受到影響」。

文章因此呼籲，中國應該從現在開始就在供應鏈上「去台灣化」。但這不代表台灣企業的產品就一律不買，而是要去依賴化，扶持陸系供應商替代台企，或引導台系供應商把產能放在中國。

《寧南山》強調，這個工作不只是企業要做，地方政府也應進行評估。因為中國對台系供應鏈的依賴，台海戰爭並不是唯一的風險，在中美關係目前的情況下，台灣供應鏈某種意義上也已經是美國對中國進行制裁的武器了。

「如果哪天美國要求台灣方面在某些方面配合制裁，我相信被台獨勢力控制的台灣方面都是會有較高的配合度的，半導體已經是前車之鑒，那麼推而廣之，其他的產業也存在類似的風險。」

台灣 中國 供應鏈

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