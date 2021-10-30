中國汽車製造業利潤 估10月後可能衰退

中國汽車 工業協會表示，今年前三季，中國汽車製造業的利潤年增率僅1.2%，預估10月後利潤可能出現衰退。

中汽協整理中國國家統計局的數據資料顯示，中國前三季的汽車製造業累計利潤人民幣3799.7億元（約597.8億美元），年增1.2%，增速比1至8月回落4.3個百分點，也低於同期規模以上企業43.5個百分點，占規模以上工業企業實現利潤總額的比重6%。

中汽協表示，估計10月後汽車製造業利潤可能出現衰退。

此前，針對於全年汽車銷量預估情況，中汽協認為，供給端不確定性仍然較大，第4季晶片 供應預期好於第3季，但晶片供應仍短缺，原材料價格持續居高不下都將進一步加大企業成本壓力，預計全年市場銷售量或達不到此前預期。

中汽協分析，今年9月在「能耗雙控」的政策影響下，煤炭供應短缺、煤炭價格上漲等影響，全國大範圍實施有序用電導致企業生產受到影響，加上大宗商品價格總體高位運行、國際物流成本較高等因素，製造業供需兩端放緩，影響汽車製造業的生產節奏。

針對汽車晶片短缺造成汽車產量衰退問題，中國工信部指出，已組建汽車半導體推廣應用工作組，多次召開工作協調會提升汽車晶片供給能力，估第4季汽車晶片短缺將比第3季有所緩解。