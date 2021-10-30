原材料上漲+「雙11」 中國造紙龍頭玖龍報價連7漲

中國紙價連番上漲，造紙龍頭玖龍紙業短短一個多月就漲價七次。（取材自微博）

21世紀經濟報導，對於此輪紙價上漲原因，東莞市造紙行業協會負責人分析，主要的推動力是廢紙、動力煤、化工等原材料的快速上漲。另外，中國 此前的限電也對造紙企業產能產生了影響，隨著年底之前造紙市場迎來需求旺季（雙11購物節），產能受限加上供需失衡，造成了這一輪的紙價上漲。

以中國造紙行業龍頭玖龍為例，統計發現，自今年中秋過後，玖龍紙業已經先後進行了七輪漲價。

以最近一次的漲價為例，玖龍紙業一天內連發六張漲價函，宣布11月1日起，玖龍東莞、太倉、天津、泉州、河北、重慶、瀋陽七大基地將全面調漲瓦楞紙、牛卡紙價格，每噸上漲人民幣100元（約15.7美元）。

玖龍紙業在漲價函中提到，由於廢紙、煤炭、化工等原輔料持續大幅漲價，導致造紙成本飆升，面對大宗商品和原輔材料漲價帶來的巨大成本壓力，企業經營面臨嚴峻考驗，本次價格調整僅予彌補部分成本上調之差價，實屬無奈之舉。

9月以來，中國的晨鳴紙業、太陽紙業，山鷹紙業、玖龍紙業紛紛宣布對部分產品進行漲價，帶動紙價全面上漲。業內人士分析，年底之前，中國紙價將繼續在高位運行。