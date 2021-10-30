華為Q3獲利23億美元 逆勢增長26%

華為營收持續衰退，但獲利卻不減反增。(路透資料照片)

中國電信設備龍頭華為 29日公布第3季財報，第3季營收人民幣1354億元（約213億美元），年減37.6%，淨利潤人民幣151億元（約23.7億美元），年增26.5%。顯示在美國封殺下，華為營收持續衰退，但獲利卻不減反增。

累計今年前三季營收人民幣4558億元（約717.1美元）年減32.1%，淨利潤率10.2%。

第一財經日報報導，華為輪值董事長郭平表示，整體經營結果符合預期，To C業務受到較大影響，To B業務表現穩定，公司將繼續加強技術創新、研發投入和人才吸引，不斷提升運營效率，我們有信心能夠為客戶和社會持續創造價值。

郭平指出，感謝客戶和合作夥伴對華為的信任和支持，希望透過全體員工不懈的努力，攜手為世界的可持續發展注入數字動力。

據了解，華為營收衰退主因是晶片 斷供，導致手機 出貨量銳減。市場研究機構Omdia的報告顯示，今年第3季，華為手機全球出貨量為580萬支，年減84.9%；市占率2%，排名第十位。相較華為今年第2季的出貨量是980萬支，第3季出貨量比第2季還衰退40.8%。

對於電信業務、消費者業務、企業業務等核心業務的經營情況，華為今年延續去年一樣並沒有公布，不過在9月的一場媒體溝通會上，華為另一位高管曾對手機、晶片等一系列外界關注的話題回應。

對於手機業務，同為華為輪值董事長的徐直軍表示，手機制裁沒有晶片，確實面臨很大的挑戰，大家想買華為5G手機基本上買不到了，華為不會放棄手機業務，也不會出售，正在努力讓手機業務在適當的時候，重回正軌，這是華為的目標。

他提到，現在華為正從幾個方向努力，一個方向努力解決手機供應鏈的問題，未來還有新的5G手機出來，但是哪一天出來不知道，第二個是透過鴻蒙不斷優化客戶體驗，不斷透過軟硬體協同，延長手機使用壽命。

在晶片解決方案外界有許多傳聞，但徐直軍表示，關於晶片製造都是「假消息」，華為一直靠晶片庫存維持生存，也在努力解決晶片製造問題，但要靠中國半導體產業鏈共同努力，要付出巨大努力和相當長時間才能解決。