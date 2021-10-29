徐州戰略目標「建設產業強市」 強攻六大新興產業

徐州市委、市政府10月28日舉辦第24屆投資洽談會。（特派記者林宸誼／攝影）

徐州市委書記莊兆林28日表示，徐州戰略目標是「建設產業強市、打造區域中心」，在全市大抓產業、重裝製造業的現代導向，集中力量在工程機械與智慧裝備、新能源和新材料、積體電路與ICT、生物醫藥與大健康、節能環保六大戰略性新興產業。

徐州市委、市政府28日舉辦第24屆投資 洽談會，48個項目現場集中簽約，六大戰略性新興產業專案40個（工程機械與智慧裝備專案16個、積體電路與ICT項目八個、新能源項目八個、新材料項目二個、生物醫藥與大健康項目六個），占比79.1%；現代服務業項目五個，占比9.8%；傳統產業項目三個，占比11.1%。

莊兆林指出，全市確定24條重點優勢產業鏈，協同推進新興產業培育和傳統產業轉型，已經打造形成「6+4」先進製造業和「6+3」現代服務業融合發展的現代產業體系。

六大戰略性新興產業方面，莊兆林提到，工程機械與智慧裝備是1號產業，下一步將加快招引整機製造專案，提升關鍵核心零部件本地配套。

新能源和新材料集聚了一批行業骨幹，未來將主攻晶矽、太陽能、氫能及燃料電池薄膜、太陽儲能及先進金屬材料等。

積體電路與ICT、生物醫藥與大健康、節能環保，將立足現有基礎，促進細分領域，培育特色產品，構建特色鮮明的半導體品質裝備和工程技術，全力打造特色生物醫藥、高階醫療器械研發製造和環保裝備綠色再製造中心。

在營商環境方面，莊兆林指出，將繼續實施產業鏈鏈長制，結合重點優勢產業鏈，一條產業鏈、一位市領導、一個工作 專班、一套工作方案、一張產業鏈版圖，組建產業鏈工作的專班，將優勢產業鏈專案有對接重大專案清單、重點途徑、應用領域、投資土地人才等全方位支持。

莊兆林強調，把優化政府作為推動產業發展，透過制度創新、流程再造，努力做到全鏈條服務、全過程幫辦，全方位推進服務等專案，而不是專案等服務，創新實施拿地即開工政策，因此主動將市級審批許可權下放給各個縣市區，並採全流程網上辦理，0.5個工作日就可辦結。

談到區位優勢，莊兆林表示，從徐州接乘高鐵三小時直達北京 、上海、杭州、武漢等重要城市，1.5小時可到南京、濟南、鄭州、合肥等省會城市。