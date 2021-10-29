換電模式勝充電 蔚來能源車利多

中國 新能源車換電試點政策將對蔚來汽車 是一大利多，與傳統的充電模式相比，換電花費的時間更少，以蔚來汽車的第二代換電站為例，從啟動換電到完成，整個流程僅需4分鐘，若加上換電前自動泊車的時間，也只需6-7分鐘，基本與燃油車加油花費的時間接近。

中國媒體ZAKER報導，蔚來汽車第二代換電站中有13塊電池，號稱最多一天可以換電高達312輛車，反觀其它充電模式中，即使是使用直流充電樁（高電壓快充樁），一輛車充滿電也需要20至60分鐘。

從時間來看，換電模式不僅完勝充電模式，換電模式還可以降低車價，買車不買電池，車主選擇電池租賃，每月付一筆月租費，電池被集中養護和管理，也可以延長電池使用壽命。

不過，建一座換電站的成本比較高，據媒體報導，一個換電站需投資人民幣300萬元（約47.1萬美元）。第二，電池容量、介面等設計難以統一也是個難題，若是企業單兵作戰，換電模式很難大規模推行，而如果統一電池規格，整個換電產業鏈中的利益又很難均衡劃分給各個企業。

另外，在換電站選址上，不僅需要選擇最便於車主的位置，還需要與當地的管理部門做好溝通，此前，蔚來位於開封的一座換電站就因溝通不到位等原因被拆除。

事實上，特斯拉早在2013年就曾發表換電技術，但因美國 地廣人稀，覆蓋範圍難擴大，後期維護的人力成本較高等原因，最終還是轉向了鑽研快充技術。

在中國的造車新勢力中，主要是蔚來在大力發展換電模式，其二代換電站的電池數量達到13塊，較一代增加八塊，換電站的總數量則已接近600座。

如今，工信部啟動換電模式試點，將吸引更多企業跨進換電領域。