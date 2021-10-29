中國新能源車換電 11城試點 預期推廣超過1000座換電站

中國工信部啟動新能源汽車換電模式應用試點。圖為蔚來汽車換電站。（取材自微博）

中國 工信部28日宣布，啟動新能源汽車 換電模式應用試點，共有11個城市納入試點範圍，原則上公共領域率先試點，並鼓勵私人領域商業運營，預期推廣換電車輛和換電站分別超過10萬輛和1000座；每年可節省燃油超過70萬噸，碳減排超過200萬噸。

中國十一黃金周期間自駕遊大爆發，高速公路塞車免不了，但對有里程焦慮的電動汽車車主卻是個大問題，充電站大排長龍，「充電一小時，但排隊要四小時！」成了開車族的夢魘。

隨著新能源車市場越發展越大，汽車續航力除了靠充電樁、充電站，工信部首次啟動新能源汽車換電模式應用試點。

這次試點範圍的城市共有11個，其中綜合應用類城市有八個：北京、南京、武漢、三亞、重慶、長春、合肥、濟南，重卡特色類有三個：宜賓、唐山、包頭。

中國證券網報導，試點內容共有七點，一是加強技術研發，主要是換電模式整車、動力電池和換電裝備的技術攻關；二是開展示範引用，制定合理可行的推廣目標，鼓勵公共領域率先試點，鼓勵私人領域商業運營。

三是完善基礎設施，重點包括制定建設規劃、保障建設用地、簡化電力報裝、加大協調力度；四是加強檢測 管理，依託企業和地方監管平台，加強換電車輛、動力電池等動態檢測，提高安全運行水平。

五是健全標準體系，制修訂換電安全、換電接口、標準化電池箱、模組化電池等標準，鼓勵相關團體標準先行先試；六是優化產業生態，鼓勵設立電池資產管理公司，提升動力電池全生命周期利用效率，加強新能源汽車與電網能量互動；七是強化政策支持，鼓勵地方推出換電車輛應用支持政策，研究推出適合換電模式發展的金融保險產品。

預期試點推進後，推廣換電車輛和換電站分別超過10萬輛和1000座，突破換電產品關鍵技術，打通基礎設施審批流程，建立換電汽車監管平台，健全換電技術標准體系，形成換電模式產業生態，構建換電政策支持體系。