加強東亞合作 中國將辦東協10+3供應鏈論壇

第24次東協與中日韓領導人會議，除中國國務院總理李克強，日本首相岸田文雄、南韓總統文在寅也親自出席。（中新社）

後疫情時代，北京當局高度重視供應鏈 安全。中國 國務院總理李克強 27日透過視訊出席東協與中日韓（即東協10+3）領導人會議時提出，中國將舉辦10+3產業鏈供應鏈合作論壇，支持10+3國家企業在重點領域構建溝通平台，就上下游企業協作、增強產業鏈、供應鏈抗風險能力開展交流合作。

根據新華社公布李克強在前述會議的發言全文，李克強表示，去年新冠肺炎疫情肆虐期間，各方仍堅持召開10+3領導人特別會議，10+3國家守望相助、相互支持，共同抗擊疫情，保持地區產業鏈、供應鏈穩定。

李克強指出，當前疫情仍在全球起伏反覆，地區國家實現可持續復甦面臨金融穩定、能源安全等多重挑戰。明年是10+3合作啟動25周年。他呼籲以此為新起點，加強規劃，共同打造更加開放、包容和可持續發展的東亞。

李克強就此提出六點建議：完善公共衛生治理、深化區域經濟一體化、加強東亞產業合作、推動東亞數字經濟發展、激發財金合作活力、促進綠色可持續增長。

在加強東亞產業合作部分，李克強說，便利的人員與貨物跨境流動是維持產業鏈、供應鏈順暢的基石。中國支持將「東協旅行走廊」擴展到10+3範圍的努力，更好發揮現有「快捷通道」和「綠色通道」作用，暢通地區經濟循環。

為促進區域內商品、技術、服務、資本等要素有序流動和高效配置，中國除將舉辦10+3產業鏈供應鏈合作論壇，李克強表示，著眼長遠，中方也願與地區國家開展聯合研究，探討如何進一步加強政策協調和標準銜接，推動產業鏈、供應鏈協同均衡發展，進一步鞏固提升東亞區域整體競爭力。

在完善公共衛生治理方面，李克強承諾，中國將提供人民幣2000萬元（約314.3萬美元）的資金支持，加快10+3應急醫療物資儲備中心建設。

在深化區域經濟一體化部分，李克強除再度呼籲加緊推動「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）儘早生效，他並倡議中日韓共同深化在東協的第三方投資合作，繼續推動設立中日韓共同投資基金，探討設立中日韓東協投資合作平台，助推地區經濟恢復發展。