中國祭出「保供穩價」動力煤期貨價近腰斬

中國對煤炭祭出多措施「保供穩價」，造成煤價近日在期貨市場連續跌停。（中新社資料照片）

中國 爆發缺電危機後，官方對煤炭祭出多措施「保供穩價」，甚至限定坑口價格，造成煤價近日在期貨市場連續跌停；其中，發電用的動力煤價格已從高點跌掉48%，近乎腰斬。

煤炭供應吃緊、價格頻創新高是這波中國缺電、限電主因。

10月19日以來，主管機關中國國家發展改革委員會連續發布多達28則與煤炭相關的文章，祭出多措施「保供穩價」。

據發布，中國國家發改委價格司27日上午召集中國煤炭工業協會和部分重點煤炭企業召開會議，專題研究「對煤炭價格實施干預的具體措施」。

期貨日報引述知情人士稱，27日上午的專題會議進一步明確了動力煤限價細節。干預範圍包括動力煤坑口價格和終端銷售價格，干預方式是對動力煤坑口價格實行「基準價＋浮動幅度」的限價，動力煤終端銷售價格干預方式由各省級政府自主確定。

據報導，中國國家發改委價格司會中提出具體的限價標準是動力煤坑口價格由國家發改委統一制定基準價，為每噸人民幣440元（約69美元）含稅，最高上浮幅度20%，即每噸人民幣528元（約82.9美元）。但這還有待上報中國國務院 決定。但受此消息衝擊，煤價在期貨市場崩盤。

報導稱，當前各地要求煤炭生產企業按5500大卡動力煤坑口價格不高於每噸人民幣1200元（約188.6美元）執行。

據鄂爾多斯日報，內蒙古鄂爾多斯市代市長杜彙良昨天主持召開全市煤炭保供穩價調度會，要求當天下午5時前把5500大卡坑口煤價降低至每噸1200元以下。

綜合財聯社等陸媒報導，中國大陸期貨市場27日再度上演「跌停潮」，煤炭「三兄弟」日盤跌停後夜盤再度跌停；今天開盤後仍跌停，只有動力煤在尾盤打開跌停。

報導指出，動力煤期貨主力合約自10月19日的最高價每噸1982元人民幣（約311.5美元），跌至目前的每噸1033.8元人民幣（約162.4美元），跌幅高達48%，近乎「腰斬」。焦煤、焦炭期貨主力合約自10月19日的高點至昨天夜盤收盤，已分別跌35%和30%。

報導引述格林大華期貨研究員紀曉雲表示，「煤炭三劍客」集體跌停主要有以下3方面原因：

一是中國國務院印發「2030年前碳達峰行動方案的通知」，要求推行全廢鋼電爐工藝，大力推進非高爐煉鐵技術示範，繼續壓減鋼鐵產能。中國以長流程煉鋼為主，發展電爐鋼意味著後期焦煤、焦炭需求大幅減量。

二是有關部門嚴肅清查整頓違規存煤場所，煤炭庫存包括隱形庫存將向市場釋放，增加市場供給。

三是行政手段控制煤炭價格。在前期對煤炭價格進行行政干預（5500大卡動力煤坑口價降低至每噸1200元人民幣以下）後，中國國家發改委27日上午召開動力煤限價會議，進一步明確限價細節，按會議的意見，折算後港口動力煤限價每噸800元人民幣（約125.7美元）。

據報導，現貨市場方面，在行政強力干預下，動力煤現貨價格下跌，煤礦嚴格執行5500大卡每噸1200元以下的價格。大部分煤礦以保供為主，鐵路發運正常，整體庫存維持低位。

中國海通期貨煤炭分析師 魏亞如表示，官方對煤炭價格調控政策頻出，政府對煤炭價格打壓力度依然較大，市場恐慌情緒較濃。目前電廠存煤量雖然逐漸回升，但仍處於歷史低位；隨著天氣逐漸轉冷，北方供暖季來臨，煤炭需求將進一步增強。如果今年出現冷冬，那麼煤炭需求將超出預期，因此在冬季過去之前，煤炭保供仍然是一項艱巨任務。