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中國中小微製造業 緩繳稅三個月

財經新聞組／綜合報導

中國國務院總理李克強表示，將對製造業中小微企業緩繳稅三個月，從11月1日開始到明年1月申報期結束，估計可為製造業中小微企業緩繳稅約2000億元（人民幣，下同，約312.9億美元）。

李克強27日召開國務院常務會議，部署對製造業中小微企業等實施階段性稅收緩繳措施，進一步加大助企紓困力度；決定延長境外投資者投資境內債券市場稅收優惠政策，促進對外開放和吸引外資。

李克強指出，對今年第四季製造業中小微企業的企業所得稅和國內增值稅、國內消費稅及隨其附徵的城市建設維護稅，以及個體工商戶、個人獨資和合夥企業繳納的個人所得稅實行緩繳稅。其中，對製造業小微企業（含個體工商戶）的稅款全部緩稅；對製造業中型企業的稅款按50%緩稅，特殊困難企業可申請全部緩稅。

緩繳稅自11月1日起實施，至明年1月申報期結束，預計可為製造業中小微企業緩繳稅2000億元左右。

另外，為紓解煤電、供熱企業經營困難，對其今年四季的稅款實施緩繳，預計緩繳稅170億元左右。上述緩稅延期繳納時間最長為三個月。會議要求，各地各相關部門要簡化辦理流程，加快辦理進度。

李克強 國務院 投資

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