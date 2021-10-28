中國最缺工職業排名 營銷員居首 房仲退出前十

在官方調控房市下，房仲跌出中國最缺工行業前十名。(中新社資料照片)

中國 人社部27日發布2021年第三季度全國招聘大於求職「最缺工」的100個職業排行，其中前十名為營銷員、餐廳服務員、商品營業員、保安、快遞、家政服務員、清潔員、市場營銷專業人員、焊工、客戶服務管理員。過去長期入榜的「房地產經紀人（房仲）」和另一行業儀器儀表製造工則退出前十。

人社部還指出，2021年第三季與第二季相比，招聘需求和求職人數有所降低，供求關係得到緩解。

從最缺工的100個職業來看，數據顯示人才市場上，招聘需求人數從第二季的153.8萬人減少至111.4萬人（下降27.56%）；求職人數從51.7萬人減少至41.8萬人（下降19.15%）；缺口數從102.1萬人下降至69.6萬人（下降31.83%）。

人社部在27日的記者會上還指出，今年1到9月，全國城鎮新增就業達到1045萬人，完成目標任務的95%；人社部表示，9月城鎮調查失業率為4.9%，比上月下降0.2個百分點，比上年同期下降0.5個百分點。

此外，今年1到9月，向1429萬失業人員發放失業保險 待遇783億人民幣，向150萬人次發放價格臨時補貼6億人民幣，並有16個省提高城鄉居民養老保險省級基礎養老金，超過去年。

另，今年以來，中國已有北京 、上海、浙江、江蘇等18個地區，調整最低工資標準。