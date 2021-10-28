台積電董座示警 兩岸半導體面臨競合消長

劉德音談話重點

台灣 半導體產業協會（TSIA）理事長暨台積電董事長劉德音27日表示，美中貿易衝突持續存在，對所有行業包括半導體產業帶來嚴峻挑戰，雖然台灣半導體產業仍具有優勢，但是中國大陸官方在人才、資金、賦稅及內需市場大力支持當地本土業者，未來兩岸在全球半導體產業的競合與消長將同時發生。

劉德音建議，台灣在產官學育才、留才乃至智財權保護等相關產業政策需要提出更積極、有效措施，以維護台灣最關鍵的半導體產業。面對現今半導體產業的機會與挑戰，期待全體協會會員一起攜手努力，持續為台灣半導體產業在變化萬千的國際環境中取得優勢，特別是企業數位轉型應用，今年協會也因防疫首度召開線上年會。

劉德音27日以台灣半導體產業協會理事長身分，出席台灣半導體產業協會首度召開的線上年會開幕致詞，釋出上述看法。

台灣半導體產業協會8月中旬已發布，今年台灣半導體產業產值估計將突破4兆台幣（約1440億美元）大關，劉德音27日再次引述該數據指出，台灣半導體產業協會預估今年台灣半導體產業產值突破4兆台幣，年成長24.7%。即便2019年底開始，新冠肺炎疫情 全球延燒迄今已接近兩年，全球半導體供應鏈遭遇很大的衝擊，台灣半導體產業仍在逆境中締造製造第一、封測第一、IC設計第二的好成績。

劉德音說，在人才獎勵之外，台灣半導體產業協會全體積極擬定完善的ESG策略，在氣候變遷、綠色製造、節能減碳 與循環經濟、公司治理、社會共好上有具體作為，持續發揮影響力，以贏得社會信任，同時也需要政府擬定具體長遠的水電、土地與環境政策，訂定可行的環境法規，進而達到產業永續發展的目標。

國際合作方面，劉德音指出，今年世界半導體理事會的CEO年會（WSC）因疫情關係，仍將以視訊方式召開，感謝6月2日參加會議的同仁與常務理事積極參與事務，提升台灣代表團的實力。台灣半導體產業協會的JSTC委員會也將持續積極參與和WSC各項議題的討論，並爭取捍衛台灣半導體廠商的權益。