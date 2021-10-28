中國煤炭油氣業第三季大賺 分別成長2.7倍及2.9倍

中國工業企業利潤年增率

中國 國家統計局公布數據顯示，9月工業企業利潤 7387億元（人民幣，下同，約1156億美元），年增16.3%，較8月提高6.2個百分點，擴大到整個第三季來看，煤炭業及油氣開採業獲利分別大增2.7倍及2.9倍，顯示煤炭及油價大漲，推動工業企業利潤走高。

國家統計局27日公布，今年1到9月，全國規模以上（年營收 2000萬元以上）工業企業利潤總額達6兆3440億元，年增44.7%，相比2019年也成長41.2%。另，自新冠疫情以來，近兩年該數值的平均增長率為18.8%。

華爾街日報報導，中國國家統計局工業司高級統計師朱虹表示，在41個工業大類行業中，第三季有29個行業利潤較2019年同期增長，占70.7%。其中，高技術製造業利潤年增33.6%，高於平均水平19.3個百分點，引領作用顯著。

尤其採礦業、原材料製造業獲利規模明顯擴大。第三季採礦業利潤年增2.04倍，原材料製造業年增42.5%，對工業企業獲利改善提供重要支撐。其中，煤炭行業利潤年增2.7倍，油氣開採更高達2.9倍。

不過，朱虹表示，大宗商品價格高位運行、供應鏈產業鏈不夠暢通等因素影響企業獲利持續恢復，同時上下游行業間獲利不平衡問題較為突出，工業企業效益恢復基礎仍需進一步鞏固，下一步，要保持宏觀政策連續性穩定性，做好經濟跨周期調節，穩定大宗商品價格，持續擴大內需，確保工業經濟運行在合理區間。

路透報導，9月因煤炭緊缺、煤價高漲導致發電廠發電意願不足，疊加需求旺盛等多重因素，中國多地限電限產，動力煤價格一路高漲，為了保供穩價，國家發改委等多部門密集推出政策對過熱市場進行調控。

值得注意的是，消費品製造業利潤增速有放緩跡象，消費品製造業利潤在第三季年增9.7%，兩年平均增長12%。相比之下，上半年，消費品製造業利潤年增還高達38.6%；兩年平均增長也有17%。

中信證券固定收益部宏觀研究員馬漢平表示，9月工業企業利潤增速和絕對值均維持較高水準，但上游採礦業和下游能源行業利潤分化加劇，製造業中，原材料製造業也優於成品製造業。

馬漢平認為，工業企業產成品庫存累積速度已開始放緩，或與生產端限電和近期需求邊際轉好有關，這也導致近期下游漲價壓力浮現，政策調控將面臨新的挑戰。