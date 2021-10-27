鴻海攻自駕車 1億人幣入股陸廠

鴻海強攻電動車，子公司富泰華投資約1565萬美元，入股奧特酷智能科技公司。（本報系資料庫）

鴻海 26日代子公司富泰華工業（深圳）有限公司公告，取得奧特酷智能科技（南京）有限公司股權，投資 金額為人民幣1億元（約1565萬美元），持股比重為15.08%。奧特酷是自駕車技術的軟體新創公司，鴻海集團經由參與投資，取得相關軟體技術。

另外，鴻海旗下富智康與全球汽車業巨擘Stellantis設立合資公司Mobile Drive，打造智能座艙，投資金額8000萬美元，雙方各持50%股權。鴻海昨天也公告，在正式成立前，對集團公司做出一些組織調整。

鴻海董事長劉揚偉表示：台灣 進入電動車產業，若是要做傳統的底盤與車身，這不是我們的機會，這是所有傳統車廠都在做的事情。台灣要做的一是軟體；二是IC/半導體，這些都是台灣ICT產業的強項，若可充分發揮，把台灣IC與軟體應用到汽車上，台灣在電動車產業的機會就發揮出來了。

奧特酷智能科技（南京）有限公司，成立於2018年，經營範圍是車聯網技術、智能車載平台、高級駕駛輔助系統（ADAS）/自主無人駕駛平台的開發；提供基於多種車規晶片、搭載最新人工智能算法的自動駕駛系統平台。

目前客戶主要在海外，成立了自動駕駛開源組織AutoWare、全球晶片平台開源組織96Boards。

2018年4月至今，奧特酷已和北美、歐洲、日本、中國大陸、台灣等涵蓋晶片、Tier1、OEM各個領域的領導廠商建立了深度合作，和圍繞著核心產品的多個項目交付。值得一提的是，奧特酷已在2020年10月成為MIH開放平台首批加盟會員。