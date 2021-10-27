中國拚碳達峰 整治「4大產業」

中國拚碳達峰，點名鋼鐵、有色金屬、建材、石化化工等四產業，並制定出整治方案。（路透）

為達中共總書記習近平 提出，2030年二氧化碳排放達峰值的目標，中國國務院 26日公告「2030年前碳達峰行動方案」，要求2030年，非化石能源消費比重要減至25%左右，單位國內生產總值二氧化碳排放比2005年下降65%以上，並制定鋼鐵、有色金屬、建材、石化化工等四行業整治方案。

行動方案點名鋼鐵、有色金屬、建材、石化化工四個重點工業產業，強調嚴格執行產能置換，嚴禁新增產能，推進存量優化、淘汰落後產能。如石化化工業，2025年，中國原油一次加工能力要控制在10億噸內，主要產品產能利用率提升到80%以上。

其中，為化解電解鋁過剩產能，將嚴格執行產能置換，嚴控新增產能。並重點推進清潔能源替代，提高水電、風電、太陽能發電等應用比重。

值得一提的是，將加快再生有色金屬產業發展，完善廢棄有色金屬資源回收、分選和加工網路，提高再生有色金屬產量。並加快推廣應用先進適用綠色低碳技術，提升有色金屬生產過程餘熱回收水平，推動單位產品能耗持續下降。

方案提出，推動重點用煤行業減煤限煤。大力推動煤炭清潔利用，合理劃定禁止散燒區域，多措並舉、積極有序推進散煤替代，逐步減少直至禁止煤炭散燒。

統籌推進碳排放權、用能權、電力交易等市場建設，將碳排放權、用能權交易納入公共資源交易平台。

方案還提出，大力發展新能源。全面推進風電、太陽能發電大規模開發。特別是創新「光伏+」模式，推進光伏發電多元布局。堅持陸海並重，推動風電協調快速發展，完善海上風電產業鏈，鼓勵建設海上風電基地。積極發展太陽能光熱發電，推動建立光熱發電與光伏發電、風電互補調節的風光熱綜合可再生能源發電基地。

同時，因地制宜發展生物質發電、生物質能清潔供暖和生物天然氣。探索深化地熱能以及波浪能、潮流能、溫差能等海洋新能源開發利用。進一步完善可再生能源電力消納保障機制。目標到2030年，風電、太陽能發電總裝機容量達到12億千瓦以上。

方案指，2025年，中國非化石能源消費比重減至20%左右，單位國內生產總值能源消耗、二氧化碳排放比2020年下降13.5%、18%；2030年，非化石能源消費比重減至25%左右，單位國內生產總值二氧化碳排放比2005年下降65%以上，實現2030年前碳達峰目標。